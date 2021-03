El debate presidencial del JNE continuó este martes 30 de marzo con otros seis candidatos que fueron elegidos por sorteo para participar en esta segunda Hernando de Soto, Ollanta Humala, Andrés Alcántara, Pedro Castillo, Daniel Urresti y José Vega, quien se retiró al inicio del evento.

A lo largo del evento que duró más de dos horas y se realizó de manera presencial, los postulantes para llegar a Palacio de Gobierno intercambiaron críticas entre ellos, explicaron sus propuestas, e hicieron alusiones a sus logros a lo largo de su trayectoria.

A continuación, recordamos una selección de los 10 momentos más llamativos del primer día del debate presidencial del JNE.

José Vega de UPP se retiró del debate presidencial porque “no garantiza la democracia”

“Unión por el Perú presentó promovió la vacancia de Vizcarra. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. En Unión por el Perú los patriotas de Antauro, Vega y Belmont nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia”, indicó el aún legislador antes de retirarse.

Hernando de Soto dijo estar en contra de dejar “entrar a los pobres de otros países” al Perú

“Hemos iniciado conversaciones con ONU para vigilar las fronteras con respeto a los Derechos Humanos y no dejamos a entrar ni a delincuentes ni a los pobres de otros países. Que se ocupen sus gobiernos de ellos, nosotros nos ocuparemos de los nuestros”, manifestó el candidato presidencial de Avanza País.

Pedro Castillo aseguró que en un eventual Gobierno a su cargo no existirán las AFP

“Para los trabajadores que están en el marco de la AFP, en nuestro gobierno no habrá más AFP. Tenemos que convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un banco nacional de trabajadores administrado con ellos mismos y también con el Estado?”, cuestionó el candidato presidencial de Perú Libre.

Ollanta Humala atacó a Hernando de Soto por “creer que ha resuelto todo”

“El señor De Soto a sus 80 años cree que ha resuelto todo, tiene el complejo de Adán ha hecho el tema de los fonavistas, ha hecho todo, habla con Naciones Unidas. La verdad que para mentir y comer pescado hay que tener cuidado”, señaló el también candidato presidencial del Partido Nacionalista Peruano.

Hernando de Soto dijo ser la “única persona” en el Perú cuya patente se aplica en varios países

“El gran problema del Perú es creer que todo va a venir de afuera, en estoy absolutamente de acuerdo con todos los que hablan de dependencia. La única persona [en el Perú] que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior y que se está aplicando en varios países. En lugar de basarme en la educación, me he basado en la observación de qué es lo que ocurre empíricamente en el Perú y con las justas sé sumar y restar, y he patentado algo”, manifestó el economista.

Alcántara calificó al Gobierno de Ollanta Humala como una “estafa para el país”

“Lo mismo volvemos a oír, que son los campeones en el tema de la delineada. Pero yo pregunto a todos los peruanos: ¿Vamos a volver a creer en el presidente Humala y el ministro Urresti que ya gobernaron el país? ¿Qué ya gobernaron con el moradito [Julio Guzmán] y con la señora Verónika Mendoza? Ellos prometieron la gran transformación, con la misma constitución, era una mentira, fue una estafa al país. Acá los peruanos debemos ser consientes de que la delincuencia les ganó la guerra”, indicó el candidato de Democracia Directa.

Daniel Urresti asegura que decretará un “toque de queda” contra los criminales

“El 28 de julio de este año decretaré el toque de queda contra los criminales. No me interesa lo que digan los políticos, los opinólogos ni los troles. Es necesario lograr que los jóvenes ya no estén a merced de las bandas delincuenciales y del narcotráfico, donde ingresan muy jóvenes. Al corto plazo, en este momento, las cifras de inseguridad son las más altas en la historia del Perú. Los delincuentes han tomado literalmente las ciudades, caminan por las calles con las armas en ristre porque la policía ha perdido la iniciativa por falta de liderazgo”, señaló el candidato presidencial de Podemos Perú.

Alcántara asegura que se recuperó de COVID-19 porque estaba “bien alimentado”

“Tomé ivermectina e inmediatamente me sané. He recorrido todo el país. ¿Por qué? porque mi sistema inmunológico está muy bien. Estoy bien alimentado. Vamos a dar impulso a todos nuestros científicos peruanos. Debemos priorizar y fabricar nuestras vacunas para no depender de las grandes farmacéuticas”, manifestó el candidato de Democracia Directa.

De Soto aseguró que tiene el apoyo de Antauro Humala y su padre Isaac

“Aquí tengo un ‘wikileak’, un documento de la embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, según el cual usted en el 2011, a través de su primer ministro Salomón Lerner [...] Lo único que me falta es ganar su corazón porque su hermano Antauro ha declarado a favor de nosotros y su papá también, solamente falta usted”, manifestó el economista.

Hernando de Soto a Ollanta Humala tras citar a Abimael Guzmán: “Usted es un hombre humilde”

“Tengo aquí las últimas palabras de Abimael Guzmán escrito sobre las dos colinas, dice que su derrota ‘obedece a un plan que a través de tratados y reformas apuntan contra la guerra popular y buscan aniquilarla. Ha sido diseñada e implementada por Hernando de Soto, agente directo del imperialismo. Dígame señor Humala, ya que usted buscó mechadera, por qué nunca lo menciona usted como gran enemigo, Sendero y los delincuentes. La razón es que es usted es obviamente un hombre humilde”, manifestó el candidato de Avanza País.

