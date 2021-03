El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó una campaña para que los electores de todo el país puedan formular preguntas a los candidatos presidenciales que serán difundidas en los debates que organiza el organismo electoral entre el 29 y 31 de marzo por las Elecciones Generales 2021.

Dicha campaña se lleva a cabo en dos etapas. En la primera de ellas, que va entre hoy y el 15 de marzo, los ciudadanos deberán elegir dos temáticas que consideren de mayor relevancia, entre integridad pública y lucha contra la corrupción, educación, protección del medioambiente y políticas sociales para poblaciones vulnerables.

Según informó en una nota de prensa, para efectuar esta elección, los ciudadanos deberán responder a una pequeña encuesta que figura en la cuenta Voto Informado que posee el JNE en Twitter y en la página web votoinformado.jne.gob.pe.

En tanto, en la segunda fase de esta campaña, a realizarse entre el 16 y 22 de marzo, en base a los temas elegidos en la primera etapa, los electores podrán formular sus preguntas a los postulantes seleccionando uno de los tópicos.

Con este propósito, el público deberá llenar un formulario ubicado en la cuenta Voto Informado del organismo electoral en Facebook y en la página web votoinformado.jne.gob.pe.

Finalizada la etapa de recojo de preguntas, un comité liderado por el JNE seleccionará 18 de ellas y se asignarán a los partidos mediante sorteo. Las interrogantes serán usadas en los segmentos ciudadanos de las tres fechas que posee el debate presidencial.

Es importante señalar que las preguntas serán grabadas en video por sus autores y difundidas de esta manera en los debates, por lo cual los formularios deberán ser llenados con los datos personales correctos.

Asimismo, debe considerarse que para intervenir no debe poseerse afiliación política alguna, no aludir a temas personales, no consignar agravios y referirse a los tópicos planteados.

