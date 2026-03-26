La candidata a la presidencia de Un Camino Diferente, Rosario Fernández respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a una consulta sobre las tres acciones inmediatas para enfrentar la infraestructura inadecuada en casi el 90% de los hospitales peruanos y la falta de insumos básicos. En esa línea, identificó la corrupción previa en el Ministerio de Salud como causa de la actual devastación de ese sector, con hospitales sobrevalorados que permanecen inconclusos.

La postulante planteó como primera acción culminar la construcción de estos hospitales y equiparlos adecuadamente. Asimismo, indicó que el abastecimiento se realizaría mediante compras directas, eliminando intermediarios que impiden la llegada de aparatos y medicamentos a los centros de salud.

En otro momento, Fernández propuso romper los monopolios farmacéuticos que obligan a los pacientes a comprar insumos en farmacias externas. La candidata cuestionó por qué el Estado no abastece medicamentos básicos en sus propios centros de salud, pese a que corresponde garantizar una atención de calidad.

“¿Por qué no te abastece si como un estado de derecho es darte una salud de calidad?”, cuestionó.

La aspirante a la presidencia sostuvo que ese modelo de negocio termina con su eventual gestión, priorizando la vida de la población a través de atención médica con profesionales capacitados y especializados.

Como tercera acción, la candidata destacó la implementación de hospitales modulares en comunidades andinas como el de Dios Pisullana. Explicó que no se trata de construir grandes edificaciones de varios pisos, sino de unidades completamente equipadas que prioricen la calidad del servicio sobre la cantidad de infraestructura.