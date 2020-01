¿A partir de cuándo se ejecuta la medida de suspensión de la colegiatura del fiscal supremo Pedro Chávarry?

La sanción de suspensión de la colegiatura ha sido una decisión emanada por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima y ha sido debidamente notificado al señor Pedro Chávarry.

¿Esta medida tiene ejecución inmediata?

La medida se encuentra dentro de un procedimiento, por lo cual la misma aún no está el caso en etapa de ejecución porque debe ser consentida. El señor Pedro Chávarry tiene un plazo de cinco días para, si lo cree conveniente, interponer un recurso de apelación. De lo contrario, la resolución quedará consentida.

En el documento, se lee que la Dirección de Ética del CAL estableció que el fiscal supremo "debió actuar con transparencia y veracidad desde un primer momento e informar sobre estas comunicaciones que mantuvo con personajes vinculados a la presunta organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto" como el exjuez César Hinostroza.

Para usted, ¿pesa el hecho de que alguien tenga vínculos con dichos personajes?

La argumentación y resolución que se brinda están emanadas por el órgano deontológico del Colegio de Abogados de Lima, que obra con absoluta autonomía, y nosotros como gestión somos respetuosos de dicha independencia. No obstante, exista la doble instancia y nosotros nos vamos a suscribir a lo que señale el Tribunal de Honor.

¿Por qué el Tribunal de Honor, que es la segunda instancia, anuló en su momento una medida cautelar de suspensión contra Pedro Chávarry?

Es diferente una medida cautelar que una sanción en un proceso. La medida cautelar impuesta provenía de este proceso pero en vía incidental. Es decir, se tramitaba de manera paralela como una medida cautelar. Sin embargo, esta medida fue objetada y se elevó al tribunal de honor que desestimo la aplicación de la medida cautelar por cuanto no estaba señaladas en el estatuto.

Doctora, ¿por qué, antes se dictó una medida cautelar contra abogados vinculados a los Cuellos Blancos, como el caso de César Hinostroza?

Porque la dirección de Ética dio por conveniente imponer dicha medida. La Junta en Pleno del Colegio de Abogados de Lima, en esta lucha frontal que se da contra la corrupción y actos reñidos con la ética, también respaldó esta decisión. Pero había de por medio un proceso en curso y en este se deben seguir las garantías de la doble instancia. Así, en segunda instancia se desestimó la imposición de la medida por no encontrar en el estatuto la sanción de una medida cautelar. Tenemos que ser respetuosos de la decisión del órgano máximo del Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, ello no quita que no se investigue en el expediente principal.

¿Qué pasó con esas conversaciones que tuvo usted con Walter Ayala, extitular de la Dirección de Ética, en la cual se reveló que usted le dijo que “no vea nada del tema Chávarry”?

Creo que la mejor prueba de la autonomía del Colegio de Abogados y de los órganos deontológicos, es esta resolución. Quiero dejar en claro que nunca le pedí (a Walter Ayala) que de un voto (en un sentido u otro). En los propios audios, se desprende que él me dice ‘doctora me pide mi voto’ y yo le digo que no. Lo que le digo es que si quiere encontrar condena vaya al (expediente) principal, no aplique una norma que será cuestionada, como efectivamente se cuestionó y se anuló en segunda instancia. La conversación a la que usted hace referencia se dio dentro del ámbito privado entre dos directivos, (...) y, si bien es cierto, él trabaja en autonomía, yo le aconsejé, ante un pedido que él me hace. Aquí no hay blindajes, el Colegio de Abogados de Lima no blinda a nadie y mi persona tampoco.

En todo caso, ¿usted no pensó, tal vez, no haber tomado contacto con el señor Walter Ayala, en momentos que se definía una medida cautelar contra Pedro Chávarry?

En la conversación, no existe ninguna irregularidad porque lo que yo le digo al señor Ayala es que me encontraba fuera del país y que se esperara hasta cuando regrese para dar cuenta a la ciudadanía de la decisión, tal como lo estoy haciendo ahora. Es mi responsabilidad en la dirección de la gestión dar las respuestas en el Colegio.

¿Era tan importante que usted esté presente cuando se emitiera la resolución?

A quién le van a consultar y quién es la persona que tiene que informar. Yo tenía que estar presente, es más yo le dije (a Walter Ayala) ‘espérate a que llegue para poder informar’. Absolutamente, la Junta Directiva ha tenido alguna influencia. Cuando se dio la medida cautelar a Chávarry, se publicó. No hemos entorpecido ni dilatado el proceso.

¿Mantener conversaciones con personajes vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto revela un delito?

Yo tengo un cargo de representación gremial y, en ese sentido, estoy supeditada a las decisiones que, al amparo del debido proceso, toma el tribunal de honor.

Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, ha tenido conversaciones telefónicas con César Hinostroza. ¿Puede ser pasible de un proceso disciplinario?

Todo ciudadano que cree o piensa que existe un acto reñido con la probidad y la ética puede hacer valer su derecho ante la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima.

En algún momento, Walter Ayala la vinculó con Fuerza Popular.

No tengo ninguna vinculación (con Fuerza Popular) y eso está siendo objeto de una denuncia que entablé en contra de ese señor. Más allá de dar manifestaciones públicas, hago valer mi derecho por la vía judicial correspondiente. Quiero aclarar que esas conversaciones fueron grabadas por el señor Walter Ayala sin mi consentimiento en una reunión que fue solicitada por él mismo.