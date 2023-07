El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que jamás programaría un encuentro con el grupo ´La Resistencia´, luego de que este sostuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura.

“Para nosotros está claro que la protesta es un derecho y que no se puede restringir; no obstante, la condena absoluta a los actos de vandalismo (...) Yo jamás los programaría, sobre todo ahora más que ayer, porque es reprochable que se amenace al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Mi absoluta solidaridad. No puede ser que vivamos en un anarquismo”, dijo a RPP.

Despido en el Mincul

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Ejecutivo dispuso la salida del viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui Silva, luego de que este se reuniera con el grupo de extrema derecha ‘La Resistencia’, asociado a varios actos de violencia y acoso.

“Sobre este tema quiero ser enfático y deplorar cualquier iniciativa que pretenda normalizar una situación de violencia producida por personas o agrupaciones. En esa misma perspectiva, el Gobierno ha dispuesto la salida del viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui Silva”, comunicó Otárola.

El titular de PCM señaló que este acto “responde a una responsabilidad política que no va en la misma línea del Gobierno” de Dina Boluarte.