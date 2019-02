Defensor del Pueblo pide regular militancia política en Junta Nacional de Justicia

Síguenos en Facebook

La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aprobada el viernes en el Congreso, es un primer paso positivo, pero muestra deficiencias a las que es preciso hacer ajustes, declaró a Correo Walter Gutiérrez, presidente de la Comisión Especial Seleccionadora de los magistrados de la JNJ.

Una de las deficiencias, a su juicio, es la disposición que aprueba que los militantes de partidos políticos pueden ser miembros de la JNJ.

“Me preocupa que no se haya regulado bien lo de la militancia política de los integrantes de la JNJ (...). Esto hay que corregirlo. Con esto no estoy estigmatizando la actividad política (...) pero la tarea jurisdiccional y tarea política son distintas y no se pueden mezclar”, subrayó.

“Los jueces de la magistratura están prohibidos de tener militancia partidaria. Hay que hacer una mejor regulación en ese punto. No estoy frontalmente en contra. Lo que digo es que hay que compaginar con lo que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, hay un contrasentido”, precisó.

PROMULGACIÓN

No obstante, instó al presidente Martín Vizcarra a promulgar la ley sin demora, pese a las deficiencias que exhibe. “El Presidente debe promulgar la ley. Es verdad que tiene algunas deficiencias...”, comentó.

“La norma, en lo fundamental, está más o menos completa y se puede trabajar con eso. La reforma ya no puede detenerse. Este es un paso importante. Sería peligroso seguir dilatando eso”, alertó.