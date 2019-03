Del Águila afirma que Acción Popular apoyará a Lescano, pero García Belaúnde lo niega

Síguenos en Facebook

Un aparente desorden en la posición que adoptará la bancada de Acción Popular (AP) parece registrarse este miércoles respecto al caso del congresista Yohny Lescano, quien fue denunciado por una periodista de haber acosado sexualmente a través de un chat de WhatsApp. Las posiciones, es claro, se contradicen.

La parte de Vitocho

Temprano esta mañana, Correo se comunicó con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde para consultar si la bancada del partido de la lampa brindaría su apoyo a Lescano. Al respecto, el parlamentario aseguró que cuando se trata de "conductas personales", la bancada se mantiene al margen.

"La bancada respalda la labor legislativa, las actitudes y conductas vinculadas directamente a nuestra función legislativa de fiscalizar, legislar y representar. Cuando se trata de asuntos personales, conductas personales, cada quien asume su responsabilidad. Acá estamos hablando de una cosa personal. Nosotros no podemos respaldar conductas personales y más aún cuando son nocturnas", fueron las declaraciones del legislador.

"El amigo y correligionario"

En la otra margen, sin embargo, se encuentra el vocero de la bancada de AP, Edmundo del Águila, quien indicó, tras la reunión de su bancada en el Parlamento, que respaldarán al "amigo y correligionario" Lescano.

"Bueno, como correligionario y amigo lo respaldamos. Creemos y confiamos en él. Esperamos que los hechos puedan reafirmar esta confianza que hoy día hemos otorgado", declaró el parlamentario, también a este diario.

García Belaúnde lo niega

Tras las declaraciones del congresista Del Águila, Correo se puso nuevamente en contacto con el legislador García Belaúnde para conocer si después de la reunión de la bancada de Acción Popular, la posición de esta respecto al caso del congresista Lescano había cambiado.

"C: ¿La posición de la bancada respecto al caso de Yohny Lescano, ha sido la que ha dicho el congresista Del Águila?

GB: No, no, no. No ha sido.

C: ¿Ha sido una opinión personal del congresista Del Águila?

GB: Probablemente.

C: ¿Y cuál es la verdadera posición de la bancada?

GB: Respaldar la investigación", indicó a este diario el congresista.

Cabe recalcar, no obstante, que antes de afirmar que la bancada de Acción Popular iba a respaldar a Lescano, el congresista Del Águila también refirió que en la reunión que sostuvieron este miércoles, también acordaron "que se continúen con las investigaciones de una manera imparcial y objetiva".