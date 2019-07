Del Castillo: "No se si hay tiempo para referéndum y proceso de elecciones"

Luego que el presidente Martín Vizcarra anunció en su mensaje de 28 de julio que presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales al año 2020, lo cual implica el recorte del mandato presidencial y congresal a julio de 2020, el congresista del Apra, Jorge del Castillo, consideró que no alcanzaría el tiempo para un "eventual referéndum y proceso de elecciones"

"Yo lamento mucho estar en una incertidumbre en la que nos han puesto. (Vizcarra) Dio un mensaje con cosas intrascendentes y termina de una forma violenta", dijo al referir que este momento se realiza una Junta de Portavoces.

"No se si hay tiempo para referéndum y proceso de de elecciones", indicó Jorge del Castillo, quien asegura que el "salirse de la Constitución puede traer consecuencias".

"¿Si el Congreso no acepta la reforma qué es lo que va pasar? Estamos ante plazos medio complicados", indicó al referirse a una eventual referéndum. "Creo que entre el referéndum y las elecciones hay un lapso tan corto que yo no se si no va alcanzar", agregó.