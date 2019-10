Del Castillo: "Confío en que Luciana tenga las respuestas apropiadas"

Síguenos en Facebook

Jorge del Castillo, militante del Partido Aprista e integrante del Congreso disuelto, se refirió al allanamiento que realiza esta mañana el Ministerio Público en la vivienda de Luciana León, así como en su despacho congresal y dijo esperar que no se “vaya a esta confundiendo” acciones parlamentarias con actos dolosos. “Esto es materia de esclarecimiento y confío en que Luciana [León] tenga las respuestas apropiadas, no vayan a estar confundiendo una gestión como cualquier parlamentario podría hacer, con algo doloso”, afirmó en RPP.

Este martes, el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales contra Altos Funcionarios allana el departamento de Luciana León, integrante de la Comisión Permanente por el Apra, en el marco de la investigación contra la organización criminal “Los Intocables Ediles”, acusada de cobrar cupos en el distrito de La Victoria.

Las pesquisas se iniciaron tras determinar la relación de la asesora principal de Luciana León, Betsy Mattos, con uno de los cabecillas de la red criminal, Alexánder Peña Quispe.

“Mis primeras palabras son de solidaridad con Luciana, realmente, no me imagino que pueda estar ella implicada en una red, como se ha mencionado, de esta naturaleza. Nunca he escuchado ni he visto nada de este tipo”, manifestó Jorge del Castillo.

Señaló sentirse “sorprendido” por las implicaciones del caso y dijo esperar que León pueda aclarar las imputaciones “y esto no sea parte de semiverdades”.

Asimismo, resaltó que desconoce a Betsy Mattos y que hasta donde tiene conocimiento, no es integrante del Partido Aprista.

“Esto pasa por imputaciones a una persona que trabajaba para ella, a quien no conozco. Hasta donde conozco, no es integrante del Partido Aprista, a esa señora nunca la he visto ni sé quién será, por lo que sé no es una persona ni siquiera conocida en el partido”, sostuvo.