Del Solar sobre el TC: "El Congreso debe frenar un procedimiento extrañamente acelerado"

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acudió esta tarde al Congreso para enviar una carta al titular del Congreso, Pedro Olaechea, en que le solicita que la cuestión de confianza se plantee en el Pleno más cercano, que sería el lunes 30 de setiembre.

"Me complace dirigirle estas líneas para saludarle y, a la vez, para solicitarle que en la primera oportunidad que se reúna el Pleno del Congreso a partir de la fecha, se me permita plantear, en nombre del Consejo de Ministros, una cuestión de confianza ante el Congreso de la República, de acuerdo con los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú y del literal c) del artículo 86 del reglamento del Congreso. Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi estima personal", se lee en el documento.

Tras presentar el oficio, el premier dio una conferencia de prensa en Pasos Perdidos para referirse a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es atribución del Congreso, pero que "no siempre lo que es legal es legítimo".

"He cumplido con venir al Congreso a dejar por escrito nuestra solicitud para presentar una cuestión de confianza. Se está procediendo de manera apresurada recomponer el TC, una atribución del Parlamento, pero que se está usando más allá de la legitimidad, no siempre lo que es legal es legítimo. Hemos manifestado nuestra preocupación por la forma en que se está buscando recomponer el TC. Consideramos que el Congreso debe recapacitar y frenar un procedimiento extrañamente acelerado", expresó Del Solar.

El representante del Ejecutivo pidió que la elección de los miembros del TC debe producirse con un procedimiento transparente para que los ciudadanos tengan conocimiento de quiénes son los que participan.

"Por supuesto, es el propio congreso que tiene la facultad de elegir, pero el procedimiento es importante esta es la razón por la cual se nos reciba al más próximo pleno del Parlamento para sustentar esta cuestión de confianza. Vamos a exigir que la comisión que elija a los posibles candidatos se una plural, en la que vamos a exigir que pueda haber audiencias públicas", informó.