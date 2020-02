Denuncian a Daniel Urresti por maltrato psicológico

El virtual congresista de Podemos Perú Daniel Urresti fue denunciado por maltrato psicológico por una excolaboradora que participó durante la campaña electoral semanas atrás.

La denunciante, identificada como Giovanna Machacuay Barrera, aseguró que Urresti “la humilló” cuando acudió a él en busca de apoyo económico por el tratamiento médico que requiere su menor hija de 6 años y la retribución por la labor que cumplió.

Según Latina, el hecho ocurrió frente a decenas de personas el 28 de enero en el local del partido fundado por el exlegislador José Luna Gálvez, ubicado en la Av. Paseo Colón, en Lima.

La denuncia fue interpuesta contra el hoy legislador con más votos de los últimos comicios y su sobrino, José Luis Urresti, en un Centro de Emergencia Mujer y ya se encuentra en poder de la Fiscalía.

DETALLES. Machacuay manifestó que aquel día le pidió a Urresti que converse con su sobrino José Luis, pues este la había insultado y “no me quería reconocer el trabajo que había realizado en redes (sociales)”.

“Le dije ‘por favor, general ayúdeme’, y me dijo ‘a mí qué me tienes que molestar con esas cosas, yo no sé nada, denúncienla’. O sea, después de yo haber trabajado para él, pide que me denuncien”, indicó al citado medio.

La afectada afirmó que había trabajado y participado activamente en la campaña electoral a través de las redes sociales. También señaló que lo apoyó antes con la organización de eventos y portátiles, pese a que dicha labor no era remunerada.

RESPUESTA. José Luis Urresti indicó -al citado medio- que Machacuay Barrera busca sacar provecho de la situación asegurando que nunca trabajó para la campaña y que su apoyo era voluntario.

Este diario buscó conocer la versión del hecho del propio electo legislador. Sin embargo, fuentes allegadas a él indicaron que no se pronunciará sobre el hecho.

Respaldo

Daniel Urresti obtuvo 588,763 votos en las últimas elecciones, tras postular como el candidato con el No. 1 en la lista de Podemos Perú, en Lima.