El programa Cuarto Poder denunció que Karol Lizzeth Vílchez Ramírez, una de las presuntas operadoras de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), habría sido contratada en dicha cartera gracias a la recomendación del congresista Elías Varas (Perú Bicentenario).

Según el dominical, el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco ha confesado ante la Fiscalía que Vílchez Ramírez habría sido una de las operadoras de la cartera donde se habrían perpetrado diversos delitos de corrupción.

De acuerdo con los registros oficiales, la funcionaria fue contratada para “la elaboración de informes de monitoreo y evaluación” en el MTC en noviembre pasado por 14 mil soles en dos meses. En enero, a la bachiller le dieron el encargo de hacer “el seguimiento y monitoreo de contratos, convenios y concesiones del sector de transportes” hasta marzo por S/14 mil en total.

El programa conversó con Leandro Cerna, exasesor del parlamentario, quien aseguró que Karol Vílchez visitaba el despacho congresal en compañía de su padre, Luis Vílchez, técnico del congresista.

Al ser consultado sobre si él tuvo alguna influencia en la contratación de Vílchez en el MTC, Varas respondió defensivamente y pidió que le enseñaran pruebas que demostraran aquello.

“Me está acusando a mí de tráfico de influencia. Eso es grave, yo le puedo denunciar a usted (...) enséñeme la prueba donde yo sugiero al ministro acepte a la señorita. Si me traen la prueba, yo le voy a aceptar si es cierto o no es cierto”, manifestó el legislador.

Leandro Cerna también comentó que el congresista Elías Varas habría buscado a recomendar a Jeremías Huamán Ramírez para ser viceministro de la misma cartera.

“Para él dijo que él quería que sea el viceministro de Transportes, por eso que Karol Vílchez, la hija de Vílchez, estaba siempre, siempre, en el despacho. Siempre llegaba y luego ya el mismo congresista dijo, ya se va al Ministerio de Transportes”, contó el exasesor.

“Que enseñe carga prueba. ¿solo eso? Yo no soy ningún delincuente. Sé mis funciones. El congresista no está para tráfico de influencias”, respondió el parlamentario frente a ello.

