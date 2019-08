Diálogo entre Martín Vizcarra y Pedro Olaechea a la deriva

Síguenos en Facebook

Hace nueve días se abrió la posibilidad de fijar un encuentro entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, con la finalidad de dialogar, entre otros temas, sobre la propuesta de reforma constitucional del presidente Martín Vizcarra para adelantar las elecciones. Sin embargo, la reunión no ha tomado rumbo, pues no se ha determinado el día y la hora. Además, hay quienes sostienen que la cita no debe realizarse; mientras que otros consideran que no servirá de nada y solo será un acto “para la foto”.

PENDIENTE

El 23 de agosto, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, envió un oficio al Despacho Presidencial con la intención de entablar un “diálogo directo sin intermediarios”, por lo que le pidió al jefe de Estado que fije la fecha para la reunión en Palacio.

Días después, Vizcarra aseguró que se encontraría con Olaechea la próxima semana, aunque no confirmó el día exacto.

El Mandatario justificó que no podía reunirse con el titular del Parlamento aún debido a que esta semana tenía compromisos, aunque garantizó que lo coordinarían en los siguientes días.

Fuentes del despacho de Olaechea señalaron a Correo que aún no reciben información. “Solo se está esperando la respuesta del Presidente”, afirmaron.

NO VA

En ese contexto, los congresistas Salvador Heresi (Contigo) y Javier Velásquez Quesquén (APRA) opinan que esta cita no debería llevarse a cabo.

Señalaron ello luego de que Vizcarra dijera en una entrevista, el miércoles, que el adelanto de elecciones “no es negociable”.

Según Heresi, el mensaje de Vizcarra con esa frase fue rechazar de manera encubierta el diálogo.

“Cuando dice, se habla de esto y no se habla de nada más, es un rechazo encubierto a dialogar”, contó Heresi.

En diálogo con canal N, el exoficialista detalló que, cuando habló con Olaechea, le expresó que no se podía exponer a un “desaire” o “terminar en una reunión que sea para las cámaras”.

En esa línea, el legislador Velásquez Quesquén considera que la reunión no debe concretarse.

“El presidente Vizcarra ya marcó una línea de cierre con respecto a su propuesta de adelanto de elecciones, ha marcado su agenda”, dijo a Correo.

Además, resaltó que el Mandatario no ha tenido disposición para el diálogo.

“El presidente del Congreso ha mandado una carta y hasta la fecha no ha obtenido respuesta”, comentó.

Para el aprista, el proyecto de adelanto de comicios debe seguir su curso en el Parlamento. “Debe ser debatido y allí se tomarán las decisiones”, destacó.

SIN EFECTO

Por su parte, aunque acepta un diálogo entre ambos poderes, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) duda de que se obtengan frutos.

“Creo que el diálogo aunque sea poco práctico, útil y productivo; se debe dar, pero tal como se va a dar, diría que no serviría de mucho”, sostuvo.

El acciopopulista argumenta que el encuentro no servirá para modificar posiciones o progresar.

“Allí el diálogo (sobre adelanto de elecciones) se va a frustrar”, manifestó.

En ese sentido, señaló que “Olaechea corre el riesgo de que sea una reunión para la foto” y resaltó que “el Presidente (Vizcarra) no quiere conversar porque la reunión se pudo dar hace días”.

A su turno, Milagros Salazar, vocera de Fuerza Popular, cuestionó que el presidente Vizcarra aún no haya respondido la invitación.

“Es una evidencia más de que no quiere consenso, una evidencia de que quiere imponer, que no respeta las funciones inherentes al Congreso (....), patea la reunión entre los poderes”, aseveró.

Para Salazar, Olaechea debe acudir y, si Vizcarra no tiene otro interés, además de adelantar los comicios, será muestra de que su real motivación es cambiar la correlación de fuerzas.

Cada vez surgen más dudas sobre si encuentro Vizcarra-Olaechea va a realizarse./Presidencia