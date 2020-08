El vocero de la bancada Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló que la negativa al voto de confianza que solicitó Pedro Cateriano que genera una crisis en el gabinete traerá una “situación de inestabilidad política” en medio de la emergencia por coronavirus (COVID-19) que deja a la deriva al país durante, al menos, una o dos semanas más hasta que se recomponga el equipo de ministros.

“Esta situación nos va a generar una turbulencia adicional por la que estamos atravesando. Hubiese sido lo ideal que se dé el voto de confianza. Como es un gabinete nuevo, tuvo planteamientos de políticas de gobierno que, desde mi perspectiva como Diethell Columbus congresista, no eran pésimas. En todo caso, eran perfectibles. ¿Cuántas veces se ha dicho que lo perfecto es enemigo de lo bueno?”, dijo en declaraciones a América Noticias.

Esta mañana y luego de casi un día completo de debate, el pleno del Congreso rechazó el voto de confianza que había solicitado Pedro Cateriano, quien obtuvo solo 37 votos a favor, mientras que 54 congresistas votaron en contra y 34 se abstuvieron. Fuerza Popular votó mayoritariamente a favor, con 12 congresistas. Solo dos votaron en contra.

Debido a esto, se genera la crisis del gabinete ya que tanto Cateriano como el resto de ministros deberán presentar su carta de renuncia ante el presidente Martín Vizcarra.

“En lo personal, me apena que el país va a sufrir esta dejada a la deriva en la que nos encontramos y tendremos que esperar una o dos semanas más hasta que tengamos nuevo gabinete. En tanto no ocurra, la gente seguirá muriendo, la situación de la salud no mejorará y no hay generación de empleo”, añadió el portavoz fujimorista.

Columbus manifestó que en Fuerza Popular no hubo un voto unitario porque se dejó que cada legislador vote por lo que creía que era mejor.

“Espero que este voto (contra Pedro Cateriano por el resto de bancadas) haya sido a conciencia y no por temas subjetivos. (En Fuerza Popular) tuvimos una extensa discusión y 12 congresistas optamos por defender lo que la Constitución permite, que es votar de acuerdo a lo que creemos y dos votaron igual, por lo que creyeron, en contra”, concluyó.