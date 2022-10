La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre las expresiones del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien dijo que no se iba a reunir con el jefe de Estado, Pedro Castillo, e, incluso, le pidió que renuncie al cargo.

La también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Sociales (Midis) aseveró que las autoridades electas tienen que “tender puentes” en beneficio de la ciudadanía. En la misma línea, resaltó que no se debe seguir polarizando al país.

“Creo que las autoridades electas democráticamente deben tender puentes para poder llevar adelante al Perú. No tiene que ser un país dividido, creo que no es momento de seguir polarizando más a nuestra sociedad. Las autoridades tenemos la responsabilidad de llamar a esa gran unidad para poder trabajar por los intereses para los cuales han sido elegidas las autoridades, resolver los temas de su localidad y del Ejecutivo trabajar de manera articulada”, declaró a la prensa.

Boluarte Zegarra también indicó que el Midis no va a poder cumplir su función si no se realiza un trabajo en conjunto con los distintos municipios y los gobiernos regionales.

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no va a poder trabajar si no se trabaja de manera articulada con los municipios, con los gobernadores y decir: ‘yo no converso con el Ejecutivo’, se estaría negando a sí mismo a hacer un trabajo eficiente desde la Municipalidad de Lima”, manifestó.

Declaraciones de Dina Boluarte

Asimismo, Dina Boluarte felicitó al virtual alcalde de Lima en sus redes sociales y le deseó éxitos en su gestión. Del mismo modo, ratifico su voluntad para trabajar articuladamente.

“Saludo y felicito la elección del virtual alcalde de Lima Rafael López Aliaga, a quien le auguro éxito en la gestión de la ciudad. Además, ratifico la voluntad de un trabajo articulado entre el gobierno central y la administración edil, para beneficio de la población limeña”, escribió en su cuenta de Twitter.

El último lunes 3 de octubre, Rafael López Aliaga rechazó un posible reunión con el mandatario y le pidió que renuncie al cargo y que se asile en algún país.

“Yo le digo por el bien del país que de una vez renuncie, que se asile en un país para que no lo persigan y que nos deje el país en paz, que haya un presidente de consenso, yo no voy a postular a la presidencia, no me lo pregunten más porque no voy a hacerlo”, expresó.

