La vicepresidenta Dina Boluarte anunció que no seguirá siendo parte del Gabinete Ministerial tras la designación de Betssy Chávez como nueva presidenta del Consejo de Ministros en reemplazo de Aníbal Torres.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, escribió en redes sociales.

Horas antes, Pedro Castillo tomó juramento a Betssy Chávez como nueva primera ministra luego de la crisis generada por la renuncia de Aníbal Torres y que la Mesa Directiva rechazara de plano la cuestión de confianza que plantearon por la ley que restringe el referéndum.

El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial.

Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica. (1/3) — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) November 25, 2022

Dina Boluarte agradeció la confianza que se le dio para ocupar el cargo de ministra y aseguró que seguirá trabajando como vicepresidenta de la República en consolidar “la más amplia unidad de todos los peruanos”.

“Especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz; respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido”, concluyó.

Boluarte ocupó el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo en julio del 2021. Ella, junto a Roberto Sánchez, era la única que mantuvo su mismo cargo desde esa fecha y a lo largo de cinco gabinetes diferentes.