Dina Boluarte aseguró que la salida de Alberto Otárola en PCM no ha generado crisis al país. Además, adelantó que seguirán trabajando con el mismo equipo.

“Esta mañana ha jurado todo el gabinete. El gabinete no está en crisis, el país no está en crisis. Sabemos que es complejo administrar nuestra querida patria. Estamos afianzando nuestro trabajo y no nos vamos a detener un instante”, indicó.

“Lamento las noticias y lamento la renuncia del señor Otárola, pero hay que tomar las decisiones. Apenas me enteré el domingo en la noche, teníamos que llamarlo inmediatamente a que regrese el expremier de Canadá. Ha llegado ayer en la tarde, y hoy temprano juró el nuevo”, comentó.

Perú tiene nuevo premier

Gustavo Adrianzén fue elegido como el neuvo premier. Es abogado de profesión, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos. En febrero 2023 fue designado representante de Perú ante la OEA. La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, tomó juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, en una ceremonia realizada hoy en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno.

En el acto protocolar juraron también los 18 integrantes del Gabinete Ministerial.