En medio de acusaciones e investigaciones preliminares por los supuestos aportes ilícitos que habría utilizado la presidenta Dina Boluarte durante campaña electoral, el dominical Punto Final reveló la existencia de ‘bunkers’ fantasma que usaba la mandataria en su etapa de candidata a la vicepresidencia del Perú.

Se trata de dos locales usados en la época de campaña de Perú Libre, cuando el candidato presidencial era Pedro Castillo.

El primero, según Punto Final, operó entre junio y julio de 2021 y su alquiler no fue reportado como aporte ante el JNE. Este ubicado en la Av. Garcilaso de la Vega

El segundo es un local, también situado en la Av. Garcilaso de la Vega (Ex av. Wilson). “Acá entraban empresarios y ella entraba sola para conversar con ellos. No puedes negar a tu asesora (Martiza Sánchez)”, señaló el dueño de este local, Carlos Bustíos.

“A mi dijeron que apoyara y apoyé, pero luego vinieron otros aportantes La señora Dina Boluarte que iba a ser vicepresidenta ”, agregó.

Bustíos afirma haber visto al empresario Henry Shimabukuro ingresar a su local. “Yo estaba acá, yo la he visto trabajando a ella, a su otra asesora y (sobre Shimabukuro) él también ha estado acá. Y ojo que no me digan que no han venido empresario, aquí vinieron un montón de empresarios”, contó Bustíos.

Punto Final señaló que el uso de ambos locales no aparece en los reportes financieros que el partido Perú Libre debió hacer ante la ONPE.

El empresario Bustíos también denunció que las personas de campaña se fueron como “ladrones”. “Se llevaron hasta mi computadora e impresora”, dijo.