El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que las fuerzas de su país dispararon contra un barco que transportaba drogas desde Venezuela, en el marco de las operaciones que la Marina estadounidense mantiene en el Caribe.

El mandatario no ofreció mayores precisiones sobre el hecho, pero aseguró que ocurrió instantes antes de su intervención en la Casa Blanca.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, señaló el jefe de Estado durante un encuentro con la prensa en el Despacho Oval. Según afirmó, se trata de cargamentos que “provienen de Venezuela”.

Trump destacó el papel del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a quien calificó como “increíble” por mantenerlo informado de la acción.

De acuerdo con el presidente, “tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)”.

Las declaraciones fueron respaldadas poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó a través de un mensaje en X la operación contra el presunto navío venezolano. El mandatario adelantó que tras la reunión en la Casa Blanca se darían a conocer más detalles mediante un comunicado oficial.

El despliegue militar estadounidense en la zona incluye ocho buques de guerra con misiles y un submarino de propulsión nuclear, cuyo objetivo —según Washington— es frenar el tráfico de drogas que “contaminan” las calles de Estados Unidos.

La reacción de Caracas no se hizo esperar. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió el lunes que su país enfrenta “la más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos cien años”. En ese contexto, aseguró que Venezuela se declararía “en armas” en caso de ser agredida.