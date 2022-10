Los congresistas Juan Burgos y Roberto Chiabra renunciaron-semanas atrás- a las bancadas de Podemos Perú y Alianza para el Progreso, respectivamente, pero aún figuran en el portal web del Congreso como integrantes de dichas agrupaciones, ¿cuál es el motivo?

Según supo Correo, ninguna de dichas agrupaciones, a través de su vocero principal, ha formalizado la renuncia de ambos ante Oficialía Mayor y, por este motivo, formalmente siguen en esas bancadas pese a sus anuncios públicos.

La salida de Burgos, según dijo en su carta de renuncia del pasado 01 de octubre, fue “por razones de convicción y conciencia, acorde con mi línea anticomunista”. Su renuncia se dio luego de que su bancada no respaldara la censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta.

En diálogo con Correo, el legislador sostuvo que esa no fue su única carta de renuncia y que ha pedido a Oficialía Mayor que tramiten su salida, pero le indicaron que el vocero tiene que formalizarlo.

“El congresista José Luna no envía el documento sobre mi renuncia, no sé porque me tiene atado. A mi regreso de la semana de representación voy a conversar con él. Yo sí he renunciado de verdad y lo he reiterado en más de una oportunidad”, señaló a este medio.

Otro de los casos es el de Roberto Chiabra, quien renunció el pasado 5 de setiembre a Alianza para el Progreso (APP), pero aún figura como integrante de esa bancada. En su carta indicó que se aleja “por razones de conciencia”.

Sin embargo, su renuncia se dio luego de la difusión de un audio entre la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones, con el líder de su partido, César Acuña, donde coordinaron la aprobación de proyecto de ley que lo beneficie en su campaña electoral.

Desde la bancada de APP descartaron que no se quiera tramitar su renuncia y nos indicaron que “la bancada lo tiene que definir en una reunión, pero no se ha visto por los temas de coyunturales”. Asimismo, indicaron que en una próxima reunión se vería el caso de Chiabra.

