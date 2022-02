El propietario del inmueble en el pasaje Sarratea, en Breña, donde Pedro Castillo mantuvo reuniones fuera de Palacio de Gobierno, negó haber tenido conocimiento que el jefe de Estado estaba citando a personas y que recién se enteró por los medios de comunicación.

“No sabía realmente de las reuniones que ha habido, me he enterado por los medios de comunicación. [¿No le dijeron que podía ser negativo que Pedro Castillo mantenga reuniones?] No, yo le he cedido el piso y no tenía conocimiento de las reuniones que él hacía”, dijo ante la prensa.

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario del inmueble en Breña, acudió este jueves a la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde aseveró que cedió uno de los pisos al presidente Pedro Castillo desde la época en la que era candidato e incluso antes, en el 2017, cuando vino a Lima como parte de las protestas en el magisterio.

Segundo Sánchez acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para hablar sobre las reuniones de Pedro Castillo. (Canal N)

Sánchez descartó, en esa línea, que no tenía conocimiento del número exacto de veces que la empresaria Karelim López acudió a Breña para buscar reunirse con Pedro Castillo.

“No lo sé, no conozco a la señora Karelim López”, indicó.

Ante la comisión, respondiendo las preguntas que hicieron los congresistas, Segundo Sánchez evitó dar los nombres de familiares y amigos de Pedro Castillo que acudieron a su propiedad para reunirse con el jefe de Estado.

También aseguró que el contacto telefónico que mantuvo con una periodista y un productor del programa Cuarto Poder para tratar de disuadirlos de difundir el reportaje sobre las citas en el inmueble de Sarreta fue por iniciativa propia.

“Lo hice a nombre propio porque en política podemos participar grupal o individualmente y tenemos todos el deber, como ciudadanos, de velar por una buena gobernabilidad del país”, concluyó.