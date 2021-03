El pleno del Congreso postergó el debate sobre la denuncia constitucional contra el legislador de Unión por el Perú Edgar Alarcón que se había agendado para la sesión de hoy, en atención a los documentos que presentó para acreditar que había dado positivo para una prueba de coronavirus (COVID-19).

La presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, hizo este anuncio luego de que se votaran los otros puntos en la agenda del pleno que se habían programado para hoy: las acusaciones contra los exmiembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera y Baltazar Morales.

“A pesar de que el señor congresista Edgar Alarcón Tejada se encuentra debidamente notificado, y bien podría haber ejercido su derecho a la defensa mediante su abogado defensor, la Mesa Directiva ha considerado por única vez, y por razones de salud, que se señalará una nueva fecha a fin de que el señor Alarcón pueda ejercer su derecho a la defensa”, señaló la congresista.

Mirtha Vásquez anunció que se aplaza por temas médicos la denuncia contra Edgar Alarcón. (Congreso TV)

Antes de eso, la titular del Poder Legislativo leyó ante el pleno que se estaba realizando de manera virtual que Alarcón había enviado un oficio el 9 de marzo para indicar que se encontraba delicado de salud y “con descanso médico por 21 días prescrito mediante certificado médico firmado por el médico Dante Yorges Villasante”.

“Mediante carta [...] del 11 de marzo del 2021, la asesora de su despacho Belén Valderrama Salvador solicita tener por justificada su inasistencia a la reunión del pleno del día de hoy”, precisó Vásquez.

Este jueves, Mirtha Vásquez confirmó que Edgar Alarcón había enviado documentos para reportar que había dado positivo para una prueba de coronavirus, algo que la Mesa Directiva iba a evaluar ante trascendidos que cuestionaban la veracidad de esta información.

“Ayer el señor Alarcón presentó unos certificados médicos, me parece que también acompañados de una prueba y en principio eso se tiene que prescribir cierto, en tanto no haya una prueba en contrario. En la noche vi que había trascendido que estas pruebas no serían ciertas, nuestra obligación como Mesa Directiva va a ser evaluar y espero que el propio señor Alarcón pueda colaborar en disipar estas dudas porque sería gravísimo que una persona intente falsear una información como estos documentos, eso sería gravísimo”, dijo a Ideeleradio.

Caso CNM

El pleno del Congreso votó sobre los casos de los exconsejeros del CNM Iván Noguera y Baltazar Morales. En el caso del primero, quien no acudió a ejercer su derecho a la defensa, se procedió a evaluar su caso por tratarse de una tercera ocasión en la cual se esperó su descargo.

El pleno aprobó con 78 votos a favor y una abstención (Mártires Lizana) la acusación y resolvió que hay lugar a la “formación de causa” contra Noguera por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico.

En el caso de Segundo Baltazar Morales, la denuncia que planteaba su inhabilitación por 5 años no logró los votos necesarios. Solo obtuvo 47 votos a favor, frente a 1 voto en contra y 27 abstenciones. El mínimo para aprobar una inhabilitación era de 67 votos.

