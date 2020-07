El congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, aseguró que su bancada lo respalda por “unanimidad”, ante el pedido de sus colegas del Partido Morado de que renuncie a la titularidad de dicho grupo de trabajo, ante los cuestionamientos en su contra.

“Nos hemos reunido [con la bancada], hemos conversado no solo de este tema sino de varios temas que tenemos pendientes. Cuento con el respaldo por unanimidad”, afirmó en diálogo con RPP este domingo.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó el último jueves dos denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón por su gestión como jefe de la Contraloría General de la República.

La primera, por presunto enriquecimiento ilícito, se sustenta en un supuesto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24, mientras que la segunda, por presunto peculado doloso, sostiene que el congresista habría simulado servicios por un monto de S/81,121.73.

Al respecto, Edgar Alarcón reiteró que no ha cometido “ningún ilícito” y que al seguir como investigado no tiene impedimentos para continuar asumiendo la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

“Yo no he cometido ningún ilícito. De acuerdo al reglamento del Congreso sigo en el proceso de investigación porque no estoy sentenciado y no tendría ningún impedimento para seguir asumiendo la Comisión de Fiscalización”, aseveró.

Asimismo, señaló que este lunes se reunirá con sus abogados para conocer los términos de las denuncias presentadas en su contra a fin de determinar qué acciones tomará. No descartó renunciar al antejuicio político.

“Mañana [lunes] tendré una reunión con mis abogados a ver cuál es el término y trámite debido y, de ser el caso, [si] tengo que recurrir a la renuncia del antejuicio, lo voy a hacer como lo dije el viernes. Para mí las cosas están muy claras”, refirió.









