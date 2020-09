El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, indicó que el presidente de la república, Martín Vizcarra, no tiene la capacidad moral para seguir en el cargo en plena pandemia por el nuevo coronavirus por las “mentiras” que dijo a lo largo de su mandato.

“Hoy no está en juego la investigación por su amigo Swing, usted está siendo juzgado porque no tiene la capacidad moral para ocupar el puesto que ocupa, pues le ha mentido al país de manera reiterada y sistemática. Usted nos ha mentido desde que asumió el poder y por supuesto, no está demás decirlo, usted llegó con las malas artes del complot como hay varios políticos que lo ayudaron a ser presidente. Mintió sobre la construcción de hospitales, colegios, plazo de la cuarentena, número de camas de hospitales, la eficacia de las pruebas rápidas, que no detectaron oportunamente nada, las acciones que se tomaron para proteger a quienes luchan por la pandemia para salvar las vidas, entre otros, los bonos entregados, mentira tras mentira ”, expresó el congresista.

Según el parlamentario de Unión Por el Perú (UPP), el mandatario tiene “amenazada” a la exsecretaria de despacho presidencial Karem Roca y que su llegada al Congreso para dar sus descargos y no quedarse, agravó su situación.

“Su pretexto de decir que la señora Karem Roca, una mujer a la que tiene asustada y amenazada por todo el aparato estatal, se ha disculpado con respecto a lo que dijo con relación al audio del chuponeo y de su ministro, el cajero. Se ha disculpado con unas cajas notariales que hoy mostró ante este pleno, como si eso borrara la obstrucción que ha organizado y ejecutado con sus colaboradores cercanos para impedir que el Congreso y la Fiscalía investigue, ordenando cobardemente a sus subalternos que mientan para salvar su pellejo de manera cobarde”, manifestó.

“Piensa el señor Vizcarra que esas cartas notariales borran de la memoria de los peruanos las mentiras que nos ha dicho sobre los ingresos a Palacio del señor Cisneros. Sus acciones de favorecimiento para contratarlo en el sector Cultura, a través de su secretaria general y una de sus exministras, y menos aún, las acciones que entorpecieron las investigaciones que se han realizado”, agregó.

