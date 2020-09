El congresista Edgar Alarcón aseguró que no renunciará a la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría declarar como procedentes las denuncias que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En declaraciones para Canal N, Alarcón dijo también que participó antes de que le entregaran las grabaciones conocidas. “Yo no he participado previo a la grabación, ni posterior. Lo único es que he recibido es un audio en el que participan el presidente de la República, Karem, Mirian. (De ninguna manera) estoy detrás de este audio. Tengo otras prioridades”, sostuvo.

Nuevo audio

Un nuevo audio de las conversaciones entre la exasistenta del Despacho Presidencial, Karem Roca, y su abogado Fabio Noriega revela su cercanía con el congresista Edgar Alarcón, quien fue el encargado de difundir los audios que relacionaban a Martín Vizcarra con Richard Swing.

Edgar Alarcón negó haber coordinado la labor de la comisión con el abogado de Karem Roca. (Canal N)

Según se puede escuchar en las grabaciones que difundió el programa Cuarto Poder, Karem Roca asegura no haber comentado sobre los audios a ninguna persona para mantener la reserva del caso.

“No, no, no. No me estás entendiendo. Ya, yo estoy pensando en el tema legal, pero no voy a quedar mal con Alarcón”, se le escucha decir a Karem Roca.

Karem Roca revela cercanía con Edgar Alarcón en nuevo audio. (Video: Cuarto Poder)