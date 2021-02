La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final elaborado por la congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática) que recomendaba acusar a Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado mientras cumplió funciones como contralor de la República.

La votación registró 11 votos a favor y 3 en contra, de los legisladores de Fuerza Popular Martha Chávez y Carlos Mesía, así como de Carlos Almerí (Podemos Perú). El congresista Fernando Meléndez (APP) se pronunció en abstención.

Durante el debate, la congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) se mostró en contra del informe y consideró que, aprobada la eliminación de la inmunidad parlamentaria, se deberían esperar los cinco meses que faltan para que terminen las funciones de Alarcón como legislador.

Sin embargo, Felicita Tocto defendió el documento y resaltó que se trabajó de manera “objetiva e imparcial”. Precisó también que este no cuenta con ningún “sesgo político” y descartó ser parte de cualquier tipo de “persecución política”.

“Quisiera manifestarme respecto a lo que ha manifestado la congresista Martha Chávez [...] Ha cuestionado la objetividad del informe. A mi parecer, yo quiero mencionarle que al igual que ella también soy abogada, me he tomado todo el tiempo necesario para analizar tanto los cargos como los descargos, incluso la audiencia que hemos realizado [...] de una manera muy objetiva e imparcial”, afirmó.

“El encargo que ustedes me han encomendado no viene apañado o de alguna otra forma con un sesgo político [...] Por otro lado, al señor Alarcón lo conozco porque lo he conocido aquí, en el Congreso, no tengo nada ni a favor ni en contra”, agregó.

Tocto destacó que elaboró 150 páginas de informe “con absoluta imparcialidad” y recogiendo los descargos de las partes.

“Aquí hay que andar con mucho cuidado. ¿Dónde está la prueba de abuso del cargo siendo contralor para enriquecerse si es que ha habido enriquecimiento?”, respondió Chávez a la parlamentaria.

El informe final recomendaba acusar por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado al legislador Edgar Alarcón, quien fue denunciado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presentar un presunto desbalance patrimonial producto de mayores gastos, por el importe de S/201.337,24, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

Edgar Alarcón afronta otras dos denuncias constitucionales en la Subcomisión por el presunto delito de peculado doloso y por su presunta vinculación a la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

