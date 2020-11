El congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) aseguró este lunes que la tercera denuncia constitucional declarada procedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está basada en “un tema exclusivamente político”.

“Hoy se inicia el proceso, yo creo que era parte de lo que todos estábamos esperando, incluyendo yo particularmente, para que se aclare esta situación, es un tema exclusivamente político, hay que responderlo y resolverlo rápidamente”, afirmó a Canal N.

En esa línea, dijo esperar que se aclare “lo más pronto posible” la denuncia constitucional en su contra por presunto cohecho vinculado al caso ‘Los Temerarios del Crimen’ y rechazó haber recibido un coima, como lo acusa un aspirante a colaborador eficaz.

“Espero que se aclare. Cuando hay un tema de cohecho se tiene que verificar, se tiene que sustentar y más que todo las pruebas, ¿no? Estoy allanado y que se me investigue lo más pronto posible”, señaló.

“Esta acusación es un supuesto cohecho. No ha habido ninguna coima, no hay nada. Un aspirante a colaborador eficaz dice que ‘yo he visto un paquetito que era para el contralor de ese entonces’. En esa base me están haciendo la denuncia”, indicó.

De acuerdo con la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, Alarcón habría aceptado o recibido un beneficio económico de aproximadamente S/30 mil de parte del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a cambio de levantar el congelamiento de cuentas del municipio, pese a que no correspondía.

La denuncia de Ávalos alcanza también a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén (Apra) y José Marvin Palma Mendoza (Cambio21).

