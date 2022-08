¿Ha generado la expulsión de “Los Niños” el respaldo de la militancia de su partido?

La expulsión y el retiro del padrón de afiliados ha tenido el total respaldo de la militancia nacional del partido y de la gente que tiene simpatías con lo que significó la figura de Fernando Belaunde. No he visto ni escuchado a nadie que haya protestado por eso, además de “Los Niños”.

¿Esta decisión es vinculante para la bancada?

La bancada es aparte; toma sus propios acuerdos. La bancada no hace nada. Por lo menos hay una inacción cómplice, negligente, del resto de la bancada. Si yo estuviese en la bancada hace rato los hubiese separado.

¿El partido promovería un posible desafuero, si fuera el caso?

Para el desafuero se requiere de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Tan pronto tenga una resolución acusatoria de la Fiscalía, el Congreso podría proceder.

¿Qué salida le conviene al país ante la crisis encarnada en un gobierno fallido, en caída libre?

Las dos salidas legales van por dos vías, a mi juicio: o renuncia Pedro Castillo o se logran los 87 votos para vacarlo. La renuncia lo veo difícil por que él no tiene una formación de estadista. Un estadista, por el bien de su patria, renuncia. No es el caso de este presidente.

Lo que no hay son los 87 votos.

Para la vacancia no hay los 87 votos porque, sin duda, el Gobierno tiene gente dentro del Congreso con favores políticos entregados en diferentes maneras. Eso hace inviable, hasta ahora, la salida por vacancia.

Pero, precisamente, es la bancada de AP, con Los Niños, la que sostiene a este Gobierno.

Esa es una las razones por las que los hemos expulsado a “Los Niños”. Felizmente, no son los trece integrantes. Son ahora ocho votos: los famosos “niños” han conseguido dos votos adicionales para hacerse de las comisiones en el Congreso.

¿Son un núcleo duro muy activo?

Duro y activo a favor del Gobierno.

¿Podría afirmarse que han vendido sus votos?

No quiero entrar en ese terreno mientras no tenga evidencias claras. Las únicas evidencias es que votan con el Gobierno. ¿A cambio de qué? No lo sé.

Pero los indicios son más o menos claros.

Exactamente.

Pasemos a la situación interna del partido; usted es secretario general pero también el señor Julio Chávez Chiong se proclama como tal, ¿cuál es la situación real?

Primeramente, fui elegido y proclamado por el Comité Electoral Nacional (CEN) del partido en octubre del 2021. (...) Lamento que el ROP del JNE haya procedido a registrar el comité electoral acordado en el plenario ilegal de noviembre de 2021. el ROP ha cometido un atropello. El jefe del ROP está haciendo una abuso de función. ¿Cómo puede registrar un comité electoral que nace de un organismo ilegalmente conformado?.

Dos “Niños” penetraron la Secretaría General del partido, ¿es cierto?

Totalmente cierto. Quien pretende reemplazarme, usurpando el cargo, el señor Julio Chávez Chiong, tiene en su lista de vicesecretarios generales nacionales a dos “Niños” del Congreso. Lo que significa que “Los Niños”, a través de estos dos mencionados, estarían tomando el partido. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Son los congresista Elvis Vergara, vicesecretario general nacional de Política, e Ilich López, en el cargo de vicesecretario general de Organización.

