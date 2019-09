Edmundo del Águila: “RDC apunta en la línea belaundista... Barnechea, a la distancia”

Síguenos en Facebook

¿En Acción Popular ya piensan en sus candidatos a la Presidencia en un eventual adelanto de elecciones?

Nosotros elegimos a nuestros candidatos a través de un militante, un voto. Se convoca a elecciones y los militantes son los que deciden.

¿Que Raúl Diez Canseco (RDC) sea uno de los preferidos en una encuesta de Ipsos, le da más posibilidades ante Barnechea? Las encuestas son reflejos de un momento. De hecho, de los precandidatos es el que tiene más tradición en el partido. Ha sido secretario general, departamental; ha sido vicepresidente; ha tenido la oportunidad de trabajar al lado con el presidente Fernando Belaunde.

¿Y el señor Alfredo Barnechea?

Él ha sido nuestro último candidato, cada quien hace su campaña y cada quien buscará los votos donde crea que los pueda conseguir.

¿Le observa buenas características a Barnechea en su posible candidatura?

Ha sido nuestro último candidato, en tal sentido tiene las características para poder volver a serlo.

¿No tuvo acogida por cometer errores (rechazar un pan con chicharrón en campaña)?

Es un detalle mínimo. Vamos a ver qué decide la militancia.

¿Su voto por quién se inclinaría?

No me gustaría emitir una opinión, pero soy de la línea partidaria, de la línea belaundista.

¿RDC apunta en esa línea belaundista?

Sí, así como él, otros militantes más. Ese es el sentir de un partido de centro.

¿Barnechea recoge los lineamientos del expresidente Belaunde?

A la distancia. Él está hace cuatro años, no ha tenido la oportunidad de estar al lado del presidente (Belaunde), ni tampoco al lado de los líderes históricos y fundadores del partido. Cada quien tiene matices y en la elección interna habrá candidatos que representen distintas líneas del partido.

¿Ya tiene fecha la realización de su elección interna?

No, todavía no. No sabemos si es el 2020 o 2021.

Perfil

Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular

Militante AP desde 2004. Bachiller en Economía (U. de Lima). Licenciado en Educación. Secretario general AP (2017). Vocero de la bancada AP (2018-2019).