Edwin Martínez se pronuncia tras la detención de Nicador Boluarte: “Que caiga presa la presidenta”

El congresista no agrupado, Edwin Martínez, se pronunció sobre la detención de Nicador Boluarte, hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte, y manifestó que es momento de “limpiar el país”

Luego de que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar por 10 días, de Nicador Boluarte, este fue detenido la madrugada de este viernes por agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), como parte de la operación ‘Valkiria Jericó' por el presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias.

Edwin Martínez: “Que caiga presa la presidenta”

El legislador Edwin Martínez se refirió a la detención de Nicador Boluarte por el presunto delito de tráfico de influencias con el propósito de crear un partido político.

“Ya se conocía hace buen tiempo, supuestamente que el hermano (Nicador Boluarte) estaba formando un partido político, utilizaba a los subprefectos para formar este partido político, lo mismo hizo Castillo en su gobierno, también convocaba a los ministros para que digan “Cierren el Congreso”, “No al Congreso”, esta es muestra clara de esa fachada de grupos comunistas, socialistas, que lo único que buscan es llegar al poder, enriquecerse con ese poder que humildemente les entrega el pueblo y olvidarse de un verdadero plan de trabajo para sacar adelante nuestro país”, dijo en un inicio Edwin Martínez para Canal N.

En ese sentido, el congresista Martínez también señaló que con las investigaciones a Nicador Boluarte caerán “otros más” e indicó que es hora de “limpiar” el país. Además, manifestó que la jefa de Estado debe dejar de defender a su hermano.

“Que caiga presa la presidenta, ya cayó el hermano, con él van a caer otros más y es momento de limpiar el país, la política está tan enlodada que ya no genera ningún tipo de confianza (...) Si es que ella (Dina Boluarte) realmente no tiene nada que ver en esto, debe deslindar y no estar defendiendo al hermano como si fuese un niñito”, sentenció.

