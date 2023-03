El congresista por Arequipa Edwin Martínez señaló este viernes que se someterá a cualquier tipo de investigación de la fiscalía; a propósito del allanamiento realizado desde tempranas horas al menos a 18 parlamentarios, por el presunto delito de organización criminal y corrupción, por el caso “Los Niños”.

“Quien nada debe, nada teme. Han intervenido mi casa en Arequipa, están interviniendo mi oficina y no tengo ningún problema. Me allano a cualquier tipo de investigación”, declaró durante una conferencia en el congreso de la República.

Asimismo, Martínez apoyó el trabajo que viene realizando el Ministerio Público, en el que es acusado de favorecer al expresidente Pedro Castillo a cambio de presuntos beneficios como contratar a empresas en ministerios como Relaciones Exteriores, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, entre otros.

“Yo creo que es facultad de la Fiscalía de la Nación intervenir, allanar domicilios, para esclarecer los hechos fiscales, entonces ahí se va determinar si hay elementos de juicio para continuar con algunos en esta investigación fiscal”, remarcó.

Sin embargo, indicó que este allanamiento en su contra termina siendo injusto, “porque el hecho que haya ido a Palacio de gobierno no significa que haya cometido un acto irregular, ni de corrupción”.

“Yo estoy para servir al país, yo no sirvo a un presidente, yo sirvo al país. Si Dina Boluarte me convocase el día de hoy, yo voy a Palacio de Gobierno, no tengo ningún impedimento”, sentenció.