Ejecutivo endurece posición en defensa de adelanto de elecciones

Hace unos días, el presidente Martín Vizcarra Cornejo afirmó que seguir hasta el 2021 “era más de lo mismo”, descartando así la posibilidad de que el Ejecutivo y Legislativo culminen su periodo de gobierno para el que fueron elegidos, a pesar de que el Congreso aún no debate su propuesta de adelanto de elecciones.

Ayer, el Mandatario insistió en su postura al señalar que el pueblo respalda su iniciativa, por lo que pidió dejar de lado el “apetito personal” en clara alusión a sus opositores en el Parlamento. También advirtió que hay en marcha una “estrategia de desgaste” en su contra.

Bajo la misma línea, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, secundó la postura de Vizcarra, pero fue más allá y sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo “no es un tema negociable ni conversable ni alargable”.

Mensaje

La localidad de Moyobamba, en San Martín, fue el escenario para que Vizcarra Cornejo reitere sus críticas hacia el Congreso y, entrelíneas, a la mayoría fujimorista. “Cuando ponemos al Perú primero, tenemos que dejar cualquier apetito personal, cualquier interés de grupo (...). Aquí no hay peruanos de primera ni de segunda clase, todos somos iguales y este gobierno trabaja igual por todos”, resaltó el jefe de Estado.

Además, recalcó que “el soporte de su gobierno” es el respaldo del pueblo, el mismo que recibió al presentar el proyecto de reforma constitucional para adelanto de comicios, el último 28 de julio, durante su mensaje a la Nación.

“Como una medida para salir de este entrampamiento político, hemos planteado el adelanto de elecciones para elegir nuevas autoridades; el pueblo respalda otra vez”, manifestó.

Llamó la atención que al ser consultado por la prensa, sobre la conveniencia del cierre del Congreso para el país, Vizcarra respondió: “Obviamente dará tranquilidad y terminará con esta confrontación innecesaria, pensando siempre en las bases para un Perú desarrollado y rumbo al progreso”.

Ataque

Durante la promulgación de los proyectos de reforma política y horas antes de su primer encuentro con el titular del Congreso, Pedro Olaechea, el Presidente recordó su propuesta. “Este es el momento; debemos asumir la responsabilidad como representantes y permitir que sean los ciudadanos quienes definan el futuro del Perú. No hay que tenerle miedo a la ciudadanía”, resaltó desde Palacio.

Asimismo, argumentó que los peruanos quieren salir de la crisis de representación y la respuesta que ellos ofrecieron como gobierno es a través de una “salida constitucional”. “Es el mandato y el espíritu de la democracia y lo estamos haciendo, en el marco del respeto irrestricto de la Constitución y de las leyes”, resaltó.

Agregó que la actual situación de confrontación política que atraviesa el país durante los últimos tres años “no es una situación normal”, pese a que a algunas personas “puedan sentirse cómodas con ello”.

“Es una profunda crisis política y moral asociada a grados de corrupción inaceptable enquistada en el sistema político. No basta con dar facultades legislativas y aprobar normas para contribuir a la lucha anticorrupción y para que avancen las investigaciones que la ciudadanía reclama”, sostuvo.

Para ello, señala Vizcarra, “debemos evitar el blindaje y las investigaciones como herramientas políticas para debilitar a los adversarios y proteger a los amigos”. Resaltó que esta situación no debe pasarse por alto.

En ese sentido, indicó que no es saludable ni bueno para el país “que se dilaten los debates”, a propósito de su propuesta de adelanto de elecciones que se debe realizar en la Comisión de Constitución del Congreso.

“Ni tampoco generar temas que distraigan la atención, lo que hace que se creen ataques por distintos flancos, que tendrían como finalidad impedir que se avance empleando ‘una inminente estrategia de desgaste’”, resaltó.

Respaldo

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, habló también sobre la necesidad de modificar la política, y consideró legítima la opción propuesta por el presidente Martín Vizcarra de adelantar comicios para el 2020.

“Las condiciones son las circunstancias que nos rodean y que no podemos alterar, con las que tenemos que aprender a convivir y trabajar. Los problemas son desafíos que, si confundimos con condiciones, vamos a dejar que nos dominen. Pero si los identificamos como problemas, podemos resolverlos”, señaló.

En ese sentido, el premier afirmó que el Gobierno busca soluciones, incluso si estas alcanzan a las autoridades de turno.

“Lo que se supone que son las condiciones en las que tenemos que hacer política cambien, no importa lo que cueste el esfuerzo, no importa si ese esfuerzo implica incluso decir que nos vamos un año antes, si podemos alterar las condiciones para que se conviertan en problemas que, si no nosotros, alguien después de nosotros transformará en soluciones”, dijo.

No negociable

En tanto, desde Chimbote, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, aseguró que el proyecto del Ejecutivo “no es negociable ni conversable”. “No se puede retroceder. Hablaba de la soberanía, de la voluntad popular, ¿qué nos dicen todos los estudios realizados a la fecha? ¿Qué quiere la ciudadanía? Ese adelanto de elecciones, para que se renueve la clase política, no es un tema negociable ni conversable ni alargable”, declaró ante la prensa.

Precisamente, el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, se pronunció minutos antes de acudir a Palacio a la reunión del Consejo de Justicia, y dijo esperar que el Mandatario haga un espacio “en su apretada agenda” para conversar sobre la crisis política, además de recordarle que envió una carta a su despacho presidencial, pidiéndole que plantee día y hora del encuentro privado.

Olaechea propuso cuatro puntos de agenda: generación de trabajo “en grandes cantidades”; seguridad ciudadana; la reconstrucción del norte; y el proyecto de ley de recorte presidencial y congresal, que fue planteado por Vizcarra el pasado 28 de julio.

¿Indirecta?

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se presentó la noche del sábado en la clausura del seminario internacional “Políticos cristianos frente a los desafíos globales”, que se realizó en un hotel de Miraflores, y desde allí aseguró que defenderá la democracia en el Perú.

“Creemos que todos los pueblos de América Latina no merecen tener al Perú metido en eso, y es desde ahí que voy a defender la democracia en mi país y sé que muchos de los que están aquí presentes lo van a hacer”, sostuvo.

Previamente, la exoficialista hizo alusión al gobierno de Alberto Fujimori. “Lo hemos vivido en nuestro país en los noventa (...) vivimos la peor dictadura, donde hubo muerte, no se respetó a los políticos (...)”, dijo.

Las declaraciones de la exoficialista se dan en un contexto en que marcó distancia con el presidente Vizcarra, luego de que este no le consultara sobre su iniciativa para el adelanto de elecciones y, además, el jefe de Estado no ha descartado la posibilidad de un eventual cierre del Congreso de no aprobarse la iniciativa presentada.

En tanto, Juan Sheput (Contigo), consideró que no tiene ninguna duda de que existe gran interés por parte del expresidente Ollanta Humala para el adelanto de elecciones. En ese sentido, subrayó que el actual mandatario ya le prepara el terreno al nacionalista.