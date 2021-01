El agro y un callejón sin salida

Nelson Huamán, secretario de Fentagro: “Ley debe ser derogada”

Una entrevista de Erik rivera

Nelson Huamán Roncal, secretario de defensa de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentagro), sostiene que si el Ejecutivo no deroga la nueva Ley Agraria, efectuarán protestas más radicales en La Libertad. Además, indica que hoy se reunirán los dirigentes agrarios de diversas regiones para marcar una pauta y adoptar las medidas que se ejecutarán esta semana.

¿Cuáles fueron los acuerdos que arribaron ayer en la mesa de diálogo con el Ejecutivo?

Ninguno. Lamentamos que el Ejecutivo haya aprobado la nueva Ley Agraria sin recoger nuestras propuestas. Nosotros, el día de ayer concurrimos a esta reunión porque estamos abiertos al diálogo. Quisimos conversar y concretar ciertos puntos. Sin embargo, no se pudo hacer nada porque el Ejecutivo llegó después de la promulgación de la norma.

¿El Ejecutivo no planteó elaborar la reglamentación de la norma en coordinación con ustedes?

Sí, pero déjeme decirle que si nosotros aceptásemos elaborar la reglamentación, estaríamos avalando la nueva ley agraria y eso no es lo que queremos. Mañana nos reuniremos los dirigentes de todas las regiones para evaluar este tema.

¿Qué es lo que piden los trabajadores agrarios?

La derogatoria de la ley porque para nosotros no está nada bien. Anteriormente hemos propuesto una reunión con el Ejecutivo para la derogatoria de la norma pero no nos escucharon. Ahora vamos a buscar otros mecanismos de diálogo para que nos hagan caso, de lo contrario, saldremos a las calles porque no queda otra.

¿Cuáles son sus exigencias y pedidos sobre la ley agraria?

Nosotros queremos que la CTS, gratificaciones y otros beneficios sean otorganos por separado. Estos conceptos no pueden ingresar en nuestra remuneración diaria. Eso pedimos. Lamentablemente, el Congreso y los empresarios no quieren darnos esos beneficios por separado.

Hace unas semanas, ustedes llevaron propuestas al Congreso para incluir sus pedidos en el nuevo texto de la ley agraria...

Sí. Llevamos nuestras propuestas, pero ninguna fue recogida por la comisión multipartidaria (a cargo de la elaboración de la ley) ni de Economía. Hicieron caso omiso y nosotros lamentamos eso.

¿Cree que el Ejecutivo pierde el tiempo al tratar de buscar una mesa de diálogo para reglamentar la ley?

Así es. Han instalado una mesa de diálogo para utilizarnos (y calmar las protestas).

¿Van a designar a a un representante de los trabajadores para que coordine con el Ejecutivo la reglamentación de la ley?

La idea de nosotros es que hoy tengamos un consenso de todos los dirigentes de todas las regiones y de acuerdo a eso vamos a ir a la reunión del lunes. También veremos qué respuestas tendrá el Ejecutivo ese día.

¿Pero van a designar a un representante?

Sí, pero vamos a pedir la derogatoria de la ley.

¿Pero al designar un representante para reglamentar la ley, en futuras reuniones con el Ejecutivo, no significaría contradecirse?

No. Nosotros vamos a designar a la persona que irá a esa reunión, pero no para trabajar en el reglamento sino para plantear la posición de una nueva ley agraria y nuestras exigencias como trabajadores.

¿Van a continuar las protestas?

Vamos a reorganizarnos para salir con mucha más fuerza en caso no se derogue la ley. Hoy sigue una manifestación y son de los compañeros de Ica. Primero vamos a buscar el diálogo con los ministros para que deroguen la nueva ley, si no nos escuchan, vamos a salir con mucha más fuerza.

Perfil

Nelson Huamán Roncal es trabajador agroindustrial. Secretario de Defensa de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales y Afines. Fue secretario general del Sindicato Trabajadores de la Empresa Camposol.

María Isabel León, presidenta de la Confiep: “Negociación debe ser directa”

Una entrevista de Glademir Anaya

Titular de la Confiep señala que el Congreso ha aprobado una ley arbitraria y sin tomar en cuenta a los empleadores

La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), María Isabel León, sostuvo que los trabajadores agrarios que continúan protestando deben iniciar negociaciones libres y voluntarias con sus empleadores.

En diálogo con Correo, explicó que no todas las empresas son iguales y que tienen distintas posibilidades de atender las demandas de los protestantes.

Pese a que ya se aprobó una nueva ley agraria, los trabajadores agrarios siguen descontentos y en La Libertad se anuncia que seguirán tomando las carreteras, ¿el sector empresarial va a ceder?

La Constitución señala claramente, y ya lo hemos señalado públicamente, que las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. El Congreso ha aprobado una ley agraria a través de la cual han fijado salarios para un sector de la economía, de manera arbitraria y sin considerar las posibilidades de los empleadores, a través de una imposición y no del consenso.

¿Y por qué creen que los trabajadores agrarios siguen protestando?

Los trabajadores han sido azuzados por algunos políticos de izquierda, que siguen insistiendo en el tema, en lugar de fomentar el trato directo entre trabajadores y empleadores. Las empresas no son todas iguales, homogéneas, tienen diferentes estructuras de costos, cosechas y distintas posibilidades de atender las demandas de sus trabajadores. Las relaciones laborales deben respetar la negociación libre y voluntaria de las partes. Los trabajadores deben iniciar negociaciones libres y voluntarias con sus empleadores. Eso está establecido en convenios internacionales de trabajo ratificados por nuestro país.

Días atrás hubo una mesa de diálogo con el Ejecutivo para encontrar un consenso con los trabajadores, ¿se ha invitado a los empresarios a esta reunión?

El sector privado aún no ha sido convocado.

¿Estarían dispuestos a ceder en el aumento del salario? Los trabajadores no están de acuerdo con el bono de 30% de la RMV...

La Remuneración Mínima Vital, que es la única que fija el Estado en coordinación con trabajadores y empleadores, ha tenido aumentos en promedio cada dos años, y estos nunca han sido mayores de S/.100. El aumento se realiza en función al incremento de la inflación y la productividad, no es un aumento arbitrarioEn cuanto a salario, el promedio nacional urbano fue de S/1,465 y en Lima Metropolitana de S/.1,507, cifras que resultan menores al salario promedio de los trabajadores de la agroexportación y mucho mayores a la RMV.

El Ejecutivo se ha comprometido a elaborar la reglamentación de la norma con los trabajadores y no con los empresarios, ¿qué le parece?

Estamos viviendo una situación económica difícil, producto de la pandemia mundial. Millones han perdido sus trabajos y miles de empresas han cerrado o están en situación inestable. Sin empresas, no hay puestos de trabajo formales. Hay que preservarlas y abrir el diálogo entre las partes. Es lo correcto.

Según el representante de los trabajadores agrarios, la nueva ley aprobada en el Congreso debe ser derogada y sino continuarán las protestas, ¿qué opina y cree que debe hacer el Estado al respecto?

Los políticos populistas que están azuzando a los trabajadores, buscando réditos para sus propios intereses, le están haciendo un gran daño al país. Es importante que el Estado promueva el diálogo con los trabajadores a fin de que discutan los aumentos y mejoras de trabajo directamente con sus empresas empleadoras como corresponde.

Perfil

María Isabel León es Licenciada en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Magister en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También fe presidenta de IPAE.

Mirtha Vásquez: “Eramos conscientes que no iba satisfacer a ninguna de las partes”

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, reconoció ayer que la nueva ley agraria que aprobó el Parlamento no cumple con la demanda de los trabajadores agrarios.

Del mismo modo, sostuvo que la norma tampoco satisface a los empresarios.

“Todos éramos conscientes de que seguramente al sacar una ley, realmente no iba a satisfacer a ninguna de las dos partes, justamente porque las posiciones son muy antagónicas”, sostuvo Vásquez en RPP.

Sin embargo, explicó que lo mínimo que podía hacer el Congreso “era encontrar un punto medio” que evite que los trabajadores sigan en la misma situación.

NO ERA PERFECTA. La titular del Parlamento señaló que la anterior norma sobre el sector agrario solo era transitoria y se quedó permanentemente por años.

Desde su óptica, esta ley precarizó a los trabajadores, que tuvieron que protestar para mejorar sus condiciones laborales.

“Urgía que (desde el Congreso) respondamos con una propuesta que seguro no sería la más perfecta, pero algo teníamos que entregar, así que hice muchos llamados para tratar de llegar a consensos porque había mucha dificultad para ello. Las posturas eran diametralmente opuestas, apostamos por varios mecanismos para poder dialogar y hubo hasta siete propuestas (de ley)”, resaltó.

Para la presidenta del Parlamento, la nueva ley agraria fue producto de un acuerdo consensuado de todas las bancadas, que inicialmente no tenían ningún acuerdo.

“Yo hablé con los trabajadores y analizamos con ellos que este era un punto de inicio. Una situación que históricamente había devenido en mucho maltrato para los trabajadores (...) y que había que caminar a la mejora progresiva de los derechos de los trabajadores”, destacó Vásquez.

Cabe indicar que la nueva ley agraria, ya promulgada, estableció que los trabajadores recibirán sobre su sueldo un bono especial equivalente al 30 % de una Remuneración Mínima Vital, es decir, 279 soles mensuales (78,5 dólares).

Este bono no será remunerativo pero se entregará para promover y fortalecer el desarrollo de esta actividad y garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo, la ley señala que la jornada laboral ordinaria no debe ser mayor a ocho horas por día o 48 horas por semana, tras lo cual se deberán pagar sobretiempos y que el sueldo básico no puede ser menor a la remuneración mínima vital, actualmente de 930 soles (261,9 dólares).

