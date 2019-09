El caso Humala-Heredia puede convertirse en un precedente

Síguenos en Facebook

Cabe la posibilidad de que el caso del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, excarcelados gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 27 de abril del 2018, pueda convertirse en un precedente jurídico en el marco de la audiencia de hoy por el caso de Keiko Fujimori.

Como se recuerda, un dictamen de prisión preventiva del juez Richard Concepción Carhuancho envió a la cárcel a Humala y a Heredia el 13 de julio del 2017. ¿Cuáles fueron los principales fundamentos del TC para devolverle la libertad a la pareja?

De acuerdo con la sentencia del TC, en las dos anteriores resoluciones del Poder Judicial se formularon afirmaciones que dan por hecho que los investigados eran autores de delitos, lo cual vulneraba la presunción de inocencia.

La medida de prisión preventiva “es de naturaleza cautelar y no punitiva; por ende, no existe margen alguno, so pena de violar la presunción de inocencia, para afirmar y dar por establecido ningún tipo de responsabilidad penal”, subraya la sentencia en sus considerandos.

Más adelante, se indica que “más allá del juicio mediático y más allá de la gravedad de los cargos, los jueces deben recordar que tener ante sí a un procesado es interactuar, en principio, con una persona inocente”.