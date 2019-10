El Ejecutivo y congresistas abren las puertas al diálogo

Síguenos en Facebook

Tras la disolución del Congreso, la posible realización de una mesa de diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y la Directiva que representa a la Comisión Permanente ha empezado a cobrar fuerza.

La idea fue planteada hace unos días por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y ha sido bien recibida por ambas partes.

Dialogante

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el Mandatario indicó que su gestión no se ha negado a tal posibilidad. "Siempre estamos dispuestos al diálogo. Nunca este Ejecutivo, este gobierno, se ha cerrado el diálogo, pero hay que ver en qué términos", sostuvo en RPP.

Antes, en conversación con otros medios, dijo lo siguiente: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo y creo que a ustedes, a los medios de comunicación, les consta eso... Pero, claro, tenemos que hacerlo con las instancias correspondientes. Lo hemos hecho en su oportunidad con el Congreso. Ahora que estamos en un periodo donde no lo hay, lo haremos también, pero a través de las autoridades de la Comisión Permanente".

Esta respuesta fue considerada oportuna por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. "Me parece positivo que haya recogido esa iniciativa y que la lidere, porque hay que presentar espacios de diálogo", anotó.

Apoyo

Desde el fujimorismo, Gladys Andrade indicó que será Pedro Olaechea quien tome las decisiones más convenientes. "El presidente del Congreso no se opondrá a tener alguna reunión con él (Vizcarra)", dijo.

Mientras que su colega Luz Salgado sostuvo que los diálogos nunca están de más, aunque dependerá de la voluntad de los participantes. "(El diálogo) No lo descarto, pero se tendría que llamar a personas que no tienen intereses (...). Me imagino a un Luis Bedoya Reyes y cinco representantes del Acuerdo Nacional", planteó.

Para Milagros Salazar (FP), el único interlocutor es el titular del Legislativo, Pedro Olaechea, junto con los miembros de la Mesa Directiva; mientras que Juan Sheput (Contigo) advirtió que si bien Vizcarra está dispuesto al diálogo, siempre termina por sabotearlo.