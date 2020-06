El escándalo “Swing”, cuyo protagonista es un cantante desconocido hasta hace dos semanas, empieza a escalar. El Ministerio Público intervino ayer las oficinas del Ministerio de Cultura (Mincul) y de Palacio de Gobierno para recabar información sobre los contratos del ciudadano Richard Cisneros, también conocido como Richard “Swing”, y en torno a las reuniones que sostuvo con personas allegadas al presidente Martín Vizcarra.

Desde muy temprano un equipo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, y miembros de la Policía Nacional, llegaron a la sede del Ministerio de Cultura, en San Borja, para reunir información completa sobre de los convenios que el sector suscribió con el polémico artista.

Esta diligencia se produjo luego que el citado portafolio remitiera documentación incompleta sobre el caso al despacho de la fiscal Janny Sánchez, a cargo de la pesquisa preliminar en el Ministerio Público.

La investigación que lidera Sánchez comprendía inicialmente la última orden de servicio que se adjudicó a “Swing” este año. Sin embargo, dada la información revelada en los últimos días, la Fiscalía amplió el caso para analizar las condiciones en que el cantante era contratado por el sector Cultura desde el 2018, durante las gestiones de seis ministros.

El caso comprende, hasta el momento, a 15 funcionarios de la institución, precisó el fiscal superior Omar Tello, coordinador de las fiscalías especializadas contra delitos de corrupción de funcionarios.

“La doctora Janny Sánchez es la encargada de la investigación acerca de esta contratación en el Ministerio de Cultura. Ella había requerido inicialmente una documentación, pero esta fue remitida de manera incompleta, (lo cual) ha motivado que la doctora con su equipo de fiscales acuda a dicho local para recabar la documentación que falta”, explicó Tello en diálogo con RPP .

El fiscal superior manifestó que dentro de los documentos faltantes estarían folios referentes al cumplimiento de los servicios que brindó “Swing” al Mincul, así como los papeles que permitiría la identificación de las personas que autorizaron las órdenes de servicio a favor del artista.

“La doctora está comprendiendo aproximadamente a quince funcionarios que se habrían encargado de la contratación a efectos de indagar la forma sobre cómo ocurrió esto y también alguna posible responsabilidad que pueda acarrear”, señaló.

Tello también indicó que la investigación que realiza la Fiscalía es independiente de las sanciones administrativas que puedan derivarse de la pesquisa del órgano de control del Ministerio de Cultura.

El pasado 26 de mayo, el Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Cultura, inició una acción de control específico por la contratación de Cisneros para “actividades motivacionales y otros servicios”.

Intervención. Por la tarde, el equipo del despacho de la fiscal Sánchez se presentó en la Secretaría General de Palacio de Gobierno para reunir información sobre las visitas que realizó “Swing” a personajes del entorno del presidente Martín Vizcarra, así como el recojo de otros indicios de presuntas irregularidades en su contratación.

Durante el 2018, Richard Cisneros se reunió con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República; y Karem Roca Luque, asistente administrativa del Despacho Presidencial.

La diligencia fue realizada por los fiscales adjuntos Yenny Huacchillo Núñez y Esteban Matías Añacata, conjuntamente con efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor).

RESPONDE. La ex titular de Cultura, Sonia Guillén, reconoció tener “responsabilidad política” por el cuestionado contrato de Richard Cisneros, pero aseguró que este tipo de contrataciones no pasan por la evaluación de un ministro.

“Yo asumo mi responsabilidad política, porque debería haberme dado cuenta, pero no fue ese el caso”, sostuvo a RPP.

Consultada por la documentación incompleta entregada a la Fiscalía, explicó que en el ministerio vieron cómo cumplir con lo solicitado. “No podría decirle si se incumplió de alguna manera. El fiscal tendrá argumentos para ello, yo ¿qué le podría decir?”, se preguntó.

Sobre las expresiones de Swing hacia su persona dijo: “A mí me pueden haber calificado de muchas maneras, en mi vida he sido agredida y, en ese sentido, he respondido de la manera más enérgica desde el rol que me tocaba”.

En torno al caso, el secretario nacional del partido Contigo, Jorge Villacorta, sostuvo que Cisneros “participó en el cierre de los mítines de campaña de Peruanos por el Kambio (PPK)”, por su cercanía con el hoy mandatario.

Opina que sus diversas contrataciones en Cultura no deben ser consideradas favores políticos, sino “personales”.

VIDEO RELACIONADO