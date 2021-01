Escrito por Sofía López y Erik Rivera

Pone condiciones. La muerte de tres personas en el contexto de las violentas protestas que desarrollan trabajadores del sector agroexportador en la región La Libertad obligó ayer al gobierno a adoptar medidas inmediatas.

En principio, convocó al Consejo de Ministros con carácter de urgencia y en la cita participó el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén.

Luego de tres horas del cónclave, se convocó a una conferencia de prensa que fue presidida por la premier Violeta Bermúdez para anunciar los tres acuerdos tomados.

“El gobernador regional de La Libertad va a continuar comunicándose para establecer un diálogo directo con los representantes de los agricultores”, explicó.

Agregó que una vez que ese primer punto se concrete, enviarán una comisión conformada por tres ministros de Estado, a fin de instalar un espacio de diálogo y una agenda compartida.

Los designados son Federico Tenorio, ministro de Agricultura; Javier Palacios, ministro de Trabajo; y Claudia Cornejo, titular del Mincetur.

Sin embargo, en este punto, hizo una importante salvedad. Los ministros viajarán e interpondrán sus buenos oficios solo si la toma de la Panamericana Norte se desbloquea y cesan las protestas.

No obstante, Bermúdez no indicó qué va a pasar si no se acepta la tregua gubernamental planteada.

Asimismo, la premier informó que se convocará a una sesión del Acuerdo Nacional para debatir una agenda con el objetivo de formular el fortalecimiento del sector agrario.

Cabe precisar que este último punto ya había sido adelantado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, horas antes.

En los próximos días también se convocará a la Mesa Directiva del Congreso, a los voceros de los partidos políticos y a los representantes de los trabajadores, empresarios, de la sociedad civil e instituciones académicas para informarles sobre las medidas que se adopten.

Bermúdez, además, respaldó al ministro del Interior, José Elice, y señaló que no se puede perder el liderazgo de una cartera en plena crisis.

Como se sabe, los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los trabajadores agroindustriales en el norte del país han sumado ya tres muertes: El joven Reinaldo Reyes Ulloa, un menor de iniciales K.R.D. y un viajero que no fue atendido, Modesto Mondragón.

RECLAMOS. Tras confirmarse los decesos, la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez, condenó los hechos y demandó el cese de la represión policial, así como una sanción para los responsables.

Es así que envió un oficio al ministro del Interior José Elice, solicitando información y una investigación sobre el operativo policial que se desarrolló en el Centro Poblado San José, provincia de Virú, en La Libertad.

Las críticas contra el gobierno llegaron también desde el Partido Morado. El vocero Daniel Olivares señaló que la respuesta del titular del Mininter era urgente, así como la presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros en la zona, a fin de retomar el diálogo.

“Se requiere acción urgente del Ejecutivo y mucha comunicación. ¡No podemos permitir una muerte más!”, afirmó.

Su colega de bancada Alberto de Belaunde solicitó a la Comisión de Justicia del Congreso citar a una sesión extraordinaria con el ministro del Interior.

RECONOCIMIENTO. Recibidas las críticas, el ministro del Interior, José Elice, se pronunció.

“Soy el responsable político por las muertes en La Libertad y no el presidente de la República”, dijo en RPP.

“No puedo dar la orden y no he dado la orden de que usen armas de fuego frente a los ciudadanos”, agregó.

Además, aseguró que ya se está investigando a profundidad lo ocurrido en las manifestaciones en La Libertad.

Luego, en Canal N, no descartó la posibilidad de dimitir al cargo.

“Sí, por supuesto, es una posibilidad. Acá en el Perú, suele suceder que quien asume estos cargos se aferra. Ese no es mi caso”, precisó.

Más tarde, en la conferencia, anunció la salida del jefe de la región policial de Trujillo y la destitución de algunos oficiales de la zona que han estado a cargo de los operativos.

EN LA MIRA. Entre tanto, desde el Congreso alistan acciones contra el gobierno.

Jim Mamani (Nueva Constitución) presentó una moción para invitar a la premier Violeta Bermúdez y al ministro del Interior, José Elice, a la Comisión Permanente.

La propuesta planteada busca que ambos ministros informen sobre las medidas que adoptaron sus despachos frente al paro agrario.

“En el caso de la presidenta de Consejo de Ministros, se pide que informe las acciones de prevención de conflictos y en Interior, los operativos y estrategias policiales”, se lee en el documento.

Paralelamente, el legislador José Luna (Podemos) anunció que su grupo parlamentario impulsará una moción de interpelación contra el titular del Mininter

Consideró que hubo un “exceso de violencia” de parte de la Policía Nacional y no descartó que se produzca una eventual censura a Elice.

“Se han mostrado unas fotos de cómo la policía ha usado armas de fuego, es lamentable lo que ha pasado”, dijo.

Su petición podría tener el respaldo de otras bancadas que han mostrado su malestar con todo lo sucedido.

El presidente Sagasti, por su parte, lamentó los hechos y condenó a todos los que inciten la violencia.

Aseguró que sancionarán a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego.

Además, lanzó una crítica velada al Congreso al señalar que aprobó una la Ley de Promoción Agraria que no satisface a ninguna de las partes involucradas.

Gobierno promulga la Ley Agraria

El titular de Economía, Waldo Mendoza, indicó que la Ley Agraria aprobada por el Congreso es “imperfecta”, pues no ha dejado satisfecho a todos. Sin embargo, consideró que el trabajo realizado por el Parlamento permitió dar una ley que soluciona algunos problemas a corto plazo. La ley fue promulgada ayer en las Normas Legales del diario El Peruano.