La bancada de Acción Popular (AP), a través de un comunicado, pidió que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se presenten ante el Congreso de la República, tras conocerse que dos magistrados cambiaron el sentido de su voto y permitieron así que al expresidente de Martín Vizcarra siga en la carrera electoral.

EL CASO. La denuncia la realizó el periodista Ricardo Uceda, en el diario La República. Allí explicó que el JNE excluyó en un inicio las candidaturas de aspirantes al Parlamento que omitieron declaraciones de sus empresas u acciones.

Sin embargo, al votar por la continuidad del exjefe de Estado en la lid electoral, tuvieron que variar también sus decisiones anteriores.

Uno de los magistrados que presuntamente cambió su voto a favor de Vizcarra fue el titular del JNE, Jorge Salas Arenas, así como el magistrado Jovián Sanjinez.

Por ello, desde Acción Popular pidieron al JNE aclarar el “procedimiento procesal” en cuestión.

“Todos los candidatos merecen un trato igualitario, por tanto, los pronunciamientos deben guardar coherencia y la máxima instancia electoral no puede emitir pronunciamientos basados en algún tipo de preferencia”, indicaron en un comunicado publicado en su red social.

Asimismo, expresaron que la independencia del organismo electoral se ha visto seriamente afectada.

AUSENTE. Ayer, por segunda vez, el presidente del JNE, Jorge Salas, no se presentó a la sesión de la Comisión de Constitución a fin de que responda sobre los temas vinculados a los comicios de abril.

Más tarde, Salas durante su participación en un evento virtual, descartó que haya favorecido a Vizcarra.

“Hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie ni que se enturbien los comicios en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando”, sostuvo.

En esa línea, sostuvo que el JNE garantiza elecciones correctas y rechazó “toda insinuación de fraude”.

