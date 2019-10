El plazo para las renuncias vence este viernes 18

Síguenos en Facebook

Contra el reloj. Este viernes 18 de octubre vence el plazo para que los militantes de partidos políticos que busquen participar en las elecciones congresales de enero próximo por otra agrupación presenten su renuncia a su grupo de origen ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), del Jurado Nacional de Elecciones.

Además, el 31 de este mes será la fecha límite para que se oficialicen las alianzas electorales.

Sin embargo, estos serían solo los primeros pasos de un proceso complicado para los partidos vigentes.

Desafío

Para José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, la principal complicación que deberán enfrentar las organizaciones políticas será "completar candidatos en los 26 distritos electorales" en un mes.

Explicó que los partidos interesados en los comicios extraordinarios del Congreso deben presentar una lista por cada región, por el Callao y Lima Provincias.

"En cada lista hay que cumplir la cuota de género (del 30%), pero además, los candidatos deben someterse a un proceso de democracia interna, cuyo plazo ya empezó a correr hasta el 6 de noviembre", comentó en diálogo con este diario.

El experto sostuvo que las agrupaciones deberán poner su máximo esfuerzo en cumplir las normas cuando presenten sus postulantes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de que estas candidaturas no sean declaradas improcedentes.

Se salvan

Villalobos también precisó que las organizaciones políticas que no participen en los comicios de enero del 2020 no perderán su inscripción ante el JNE, debido a que la norma vigente señala que esta cancelación solo aplique para elecciones generales y no aquellas convocadas de manera extraordinaria.

"No se puede interpretar que se trata de una elección general para aplicar la sanción y quitarles la participación (...). Tomar una medida contra los partidos que pueda cuestionar su legalidad resquebraja nuestro sistema democrático. Es mejor esperar al 2021. Allí no solo van a tener que postular, sino también alcanzar la valla y es muy probable que la mayoría de partidos desaparezca", señaló.

El experto descartó que la no obligatoriedad para que los partidos participen en enero desincentive que se presenten y "dejen la cancha libre" para quienes estuvieron a favor de la disolución del Congreso, como los grupos de izquierda.

"No presentarse, más allá de darle la razón a Vizcarra, sería dejar espacio para los que han estado a favor de la disolución u opciones que quieren posiciones extremas en el Congreso. Es un tema de cuota de poder que no van a querer perder", comentó.