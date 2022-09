Iván Lanegra: “El problema es que la agenda se convierta en un acto puramente electoral”

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, analiza las implicancias de lo trascendido.

¿Cómo interpreta los audios del diálogo a la interna de APP?

No es sorprendente que en la política hayan estos intercambios de proyectos de ley que respondan a intereses políticos. Eso ocurrió antes y seguramente seguirá ocurriendo. El problema es que la política se centre solo en eso y no esté enfocada en una cuestión sustantiva de fondo. El problema es que los partidos se han convertido en espacios en donde ese tipo de intercambios es lo único que parece importarles, intereses políticos de corto plazo, intereses particulares o que solo atañen a los congresistas.

¿Más que una revelación de cómo se maneja la política en algunos sectores es una confirmación?

Ese es un sentimiento que la ciudadanía en general comparte. Uno mira a las encuestas y de las principales razones para el rechazo del Congreso o que su desaprobación es muy alta, es porque se dice que solo priorizan intereses propios.

¿Qué repercusiones tendrá lo difundido en el Congreso y en la Mesa Directiva?

Sospecho que la respuesta va a depender también de cálculos de las bancadas sobre qué es lo que resulta mejor en esta situación. Sí van a haber pedidos de aclaraciones, eventualmente críticas a lo dicho, pero ya cambios en la Mesa Directiva o cosas similares responden a cálculos de corto plazo.

¿Lo difundido compromete la continuidad de Lady Camones en el cargo de presidenta del Congreso?

No me queda claro. En el peor de los casos, estamos frente a una suerte de análisis de parte de ella, de las razones por las cuales el Congreso está mal, y también un reclamo respecto al compromiso de sus propios congresistas. Luego, hay una conversación que no solo la involucra a ella, sino a otras bancadas. Ese tema ya es un asunto más de crítica general. Habrá que ver en estos días qué ocurre, pero mi impresión inicial es que no es tan sencillo hacer un cambio en una Mesa Directiva. Seguramente se le pedirán explicaciones, una rectificación, pero puede ser que ahí no más quede la situación.

Si los intereses fueran compartidos por otras bancadas, ¿el hecho quedaría como una anécdota?

No sé si como una anécdota, pero creo que los efectos hacia el interior de APP son más importantes. Sí va a tener un impacto a la interna.

¿Cómo queda César Acuña?

Es muy claro cuáles son sus prioridades en esa conversación. Dice que su preocupación sobre lo que se hace en el Congreso -por lo menos en esa reunión partidaria- está centrada en sus preocupaciones electorales. Es notorio, tenemos ya un grupo en Alto Trujillo condenando y rechazando eso que se ha conocido. Un impacto sobre su campaña sí es probable, no es una campaña tampoco sencilla.

Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, pero se muestra interés en que se prioricen proyectos. ¿Es legal eso?

Eso no es un tema que ocurra solo en el Perú, sino en todos lados. De hecho, si tuviéramos partidos serios, sólidos y fuertes, sería muy habitual. Que el partido se reúna con su bancada y discuta una agenda legislativa, y que consideren los temas que se deben priorizar como partido, de hecho es ideal que las bancadas no estén aisladas de los partidos. Ese no es el problema, el problema es que la agenda se convierta en un acto puramente electoral y que no haya más.