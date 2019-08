El TC no ha analizado confianza en temas constitucionales

Síguenos en Facebook

El presidente Martín Vizcarra aseguró que la única alternativa para salir del “entrampamiento político” es la propuesta de adelanto de elecciones al 2020, que debe ser debatida en el Congreso.

Por ello, no descartó la aplicación de figuras constitucionales como la cuestión de confianza, a fin de agilizar y aprobar su iniciativa.

Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aseguró que su institución no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda plantear la confianza al Parlamento, por una reforma que es estrictamente de carácter constitucional.

Aclaración

En entrevista con canal N, el magistrado explicó que el TC solo resolvió en una sentencia de 2018 cuáles son los alcances de la cuestión de confianza para proyectos de ley.

“El TC no se ha pronunciado sobre si se puede plantear o no una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, no hay pronunciamiento sobre ese tema. Lo que hicimos fue delimitar si se puede plantear una cuestión de confianza por las leyes”, resaltó.

El 6 de noviembre del año pasado, el TC declaró por unanimidad inconstitucional la modificación del Reglamento del Congreso que ponía límites a la presentación de la cuestión de confianza.

El TC consideró que el Congreso había “excedido la facultad que le otorga la Constitución de autonormarse, a través de su Reglamento, pues tal atribución es para materias propias de su funcionamiento”.

Blume Fortini resaltó que la institución que preside aún no se pronuncia sobre el caso particular de la cuestión de confianza para reformas constitucionales.

“Nosotros no nos hemos pronunciado ni expresa ni tácitamente sobre la cuestión de confianza en reformas constitucionales. El TC no tiene una posición al respecto”, sostuvo.

Reforma

Como se sabe, el último 31 de julio, el jefe de Estado le entregó al Congreso un proyecto denominado “Ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la Presidencia y adelanta las elecciones generales N° 04637/2019-PE”, el mismo que propone modificar el artículo 112 de la Constitución Política, así como la incorporación de Disposiciones Transitorias Especiales.

El titular del TC, Blume, sostiene que una ley de reforma, es una modificación a la Constitución. Sin embargo, fue enfático en señalar que si ante su institución se presenta ese caso, tendrá que resolverse.

“El TC no actúa de oficio, no puede absolver consultas directamente. Tendrá que promoverse un proceso constitucional si es que hay una norma impugnada o pueda ser un proceso competencial”, dijo.

En ese sentido, indicó que de presentarse esa situación, “tendrá que ser analizado en su momento”.

Sin embargo, se abstuvo de opinar sobre un posible pedido de confianza del gobierno de Vizcarra Cornejo por su propuesta para adelantar las elecciones generales al 2020.