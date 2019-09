Elección de seis miembros del TC está pendiente desde noviembre de 2018

Síguenos en Facebook

¿Se cierra el telón? La elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se ha visto ensombrecida por una serie de críticas a la supuesta celeridad del proceso, pero la última función de la primera parte de esta obra ya tiene fecha: 30 de setiembre.

Ese día, desde las 10 a.m. el Pleno del Congreso elegirá a los seis nuevos integrantes del TC entre los 11 aspirantes propuestos por las bancadas de FP, Apra, Acción Republicana, Cambio 21, Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP).

El anuncio lo realizó la vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, al finalizar el Pleno del jueves.

El nombramiento de cada magistrado requiere, como mínimo, 87 votos a favor. Aunque el Tribunal Constitucional está conformado por 7 miembros, el mandato de 6 de ellos venció en junio de este año, lo que generó sus plazas queden vacantes.

Ante las críticas, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, negó que haya habido demora; por el contrario, sostuvo que durante el periodo de Daniel Salaverry hubo “un abandono” en esta tarea.

PROCESO

La pregunta es entonces ¿celeridad o abandono? La verdad es que han transcurrido más de 10 meses desde que, el 14 noviembre de 2018, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, remitiera al Legislativo una solicitud para iniciar el procedimiento de la selección de los nuevos magistrados.

El documento de Blume recalcaba que en junio del siguiente año (2019) culminaría el mandato de seis de los siete miembros del organismo que encabeza.

“Mediante el oficio 049-2018-PE-TC entregado a las 9:34 a.m. he dado cumplimiento a (...) la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional solicitando formalmente al presidente del Congreso (entonces, Daniel Salaverry) el inicio del procedimiento de elección de nuevos magistrados”, indicó Blume en conferencia de prensa.

También señaló que el único magistrado con mandato vigente es Augusto Ferrero Costa, quien inició funciones en el 2017 por un periodo de 5 años.

De acuerdo con la Ley Orgánica del TC, con seis meses de anticipación previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el titular de este poder debe solicitar al presidente del Congreso el inicio del procedimiento para la elección de nuevos magistrados.

Cinco días luego de que Blume formalizara su pedido, la Junta de Portavoces acordó la conformación de la Comisión Especial del Congreso encargada de la selección de los nuevos miembros del TC, y que la modalidad para participar del proceso sea especial, es decir, por invitación. Esto último de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del TC.

El tema se agendó en el Pleno del 22 de noviembre del 2018, convocado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y tuvo el respaldo de 86 legisladores. No hubo votos en contra, ni abstenciones.

Sin embargo, el proceso pasó a segundo plano durante los meses siguientes en la gestión de Salaverry.

El titular del Poder Legislativo se abocó a los enfrentamientos que sostenía con legisladores de Fuerza Popular, como autorizar la admisión de pedidos para crear nuevas bancadas, e insistir en el debate de los proyectos de reforma política del Ejecutivo, para lo cual incluso extendió el periodo de la legislatura a enero de este año.

Luego, Salaverry priorizó las confrontaciones con otras bancadas y la polémica ley que incorporaba el delito de financiamiento ilegal de partidos al Código Penal. Después, emprendió una férrea defensa -incluso mediante una medida de amparo- ante el proceso en su contra en la Comisión de Ética por presentar informes de representación falsos. Por este último punto, Salaverry fue suspendido por 120 días a inicios de este mes.

NUEVA ERA

Tras el inicio del periodo de Pedro Olaechea, el último 11 de setiembre, la Junta de Portavoces aprobó reconformar la Comisión Especial, tras lo cual el nuevo titular del Parlamento ingresó en lugar de Salaverry, en calidad de presidente sumario junto con 9 congresistas.

Según se conoció, la Comisión Especial se reunió entre el 13 y 18 de setiembre y se estableció una fecha límite para plantear posible candidatos para el TC. En esta última fase, se negaron a participar, directa e indirectamente, cinco bancadas al exigir un cronograma de trabajo con “transparencia” y con mayores plazos para analizar las propuestas.

Las agrupaciones que optaron por mantenerse al margen fueron Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, Unidos por la República y la bancada Liberal.

RESPONDEN

Es en ese contexto que ayer, a través del Twitter, Pedro Olaechea respondió a las críticas vertidas por voces del Ejecutivo, entre ellas la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien señaló que la celeridad del proceso generaba suspicacias.

“Más suspicacia debería generar el abandono de un proceso iniciado hace más de 9 meses”, indicó Olaechea.

El titular del Parlamento manifestó que “a los salientes magistrados se les venció el mandato en junio pasado”, cuando la Comisión Especial ya se encontraba en funciones.

“Estamos concluyendo un proceso de manera ordenada, que se ajusta estrictamente a lo que exige la ley. ¿Por qué la eficiencia asusta?”, acotó.

“No quiero pensar que, cuando se aprobó la Comisión Especial en el Pleno, el año pasado, alguien decidió que sus acciones debían detenerse por no ser convenientes. ¿Quién puede estar en contra de la renovación del TC cuando es lo que la ley nos exige?”, concluyó.

En menos de una hora, Salaverry contestó incluyendo en la disputa a la presidenta de la Comisión de Constitución: “¿Usted está deslizando la posibilidad de que Rosa Bartra encarpetó en su comisión el proyecto de ley propuesto por unanimidad en la Junta de Portavoces para que se conforme una comisión donde participen todas las bancadas y así dilatar este proceso? ¡Eso sería gravísimo!”, escribió en Twitter.

La respuesta del suspendido legislador de Unidos por la República pone sobre la mesa la iniciativa legislativa N° 4253, que propone ampliar la conformación de la Comisión Especial, a fin de que esta sea proporcional a las bancadas que integran el Congreso; y no solo se limite a 7 o 9 parlamentarios, como actualmente se estipula.

La iniciativa fue vista en el Pleno, donde se acordó que regrese a Constitución en mayo del 2019; aunque luego no se abordó.

¿RESPALDO?

Sobre el tema, Marisol Espinoza, congresista de APP e integrante de la Comisión Especial, consideró que el proceso de elección de los nuevos miembros del TC no se realiza de manera acelerada, porque data de noviembre del año pasado.

Además, consideró “curioso” que quienes critican el referido proceso busquen que se trate con prontitud el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo. “Suscribo lo que hemos firmado, que se han cumplido los plazos. Este proceso no empezó ayer (..). Qué de exprés puede ser algo que se viene postergando desde el año pasado”, señaló.

A su turno, la primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, pidió no poner en tela de juicio la “convocatoria legítima” realizada por el Congreso para la elección de los magistrados, anunciada el finalizar el pleno del último jueves.

Dijo desconocer las razones por las cuales el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no tomó acciones para avanzar en la elección de los nuevos magistrados. “Corresponde agilizar la designación de los miembros del TC. Será el Pleno el que dará la confianza. No es una ‘elección express’; se siguen los plazos que dice la ley”, aseveró.

Asimismo, lamentó las expresiones del premier Salvador del Solar y del ministro Zeballos, quienes cuestionaron el proceso; y afirmó que la decisión de renovar el TC no tiene relación con el hábeas corpus de Keiko Fujimori, que será analizado en audiencia el miércoles 25 de setiembre.

Además, Beteta anunció la exoneración de la semana de representación a los congresistas que integran la Comisión Especial que evalúa a los candidatos para ser miembros del máximo intérprete de la Constitución.

Quintanilla:

“Es necesario tener un proceso transparente”

El congresista Alberto Quintanilla (NP) se pronunció en torno a la revelación de un audio en que una de las candidatas al TC tendría vínculos con el exjuez supremo César Hinostroza. “Por eso es necesario tener un proceso transparente, donde los candidatos y candidatas al TC puedan pasar una etapa de tachas y no sean impuestos por los grupos políticos del Congreso”, expresó.

CIFRAS

3 junio de 2019: culminó el mandato de 6 de los 7 magistrados del TC.

11 candidatos se rigen para ser elegidos miembros del Tribunal.

10 meses han transcurrido desde que inició proceso en el Congreso.

Audio

Carmela de Orbegoso Russell: Cesitar

César Hinostroza: Aló, sí. Hola hermanita, gusto en saludarte

COR: Hola, Cesitar lindo ¿cómo estás hermanito lindo?

CH: ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, bien, bien… ¿Aló?

CH: Sí. ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, gracias. Yo más bien estaba pensando en ti porque estuve con Wilfredito que me dijo que no habías ido a una comida, que estabas un poco delicado ¿o no?

CH: Sí, sí, estaba un poco resfriado, sí.

COR: Ah, bueno. Como dicen en la tierra ese es un mal de buen mozo.

HC y COR: (risas)

CH: Mas bien, te llamaba para saludarte y para preguntarte por el amigo que una vez estuvo en casa ¿cómo se llama?... El de los explosivos

COR: ¿Cuál? ¿Elisbán? Elisbán

CH: ¿Su apellido cómo es?

COR: Belisario, Elisbán Belisario

CH: Ah, Belisario, él es.

COR: ¿Quieres comunicarte con él? No sé si estará por acá, con el del terremoto que ha habido o no sé, porque él tiene sus estos por Nazca. Pero si quieres averiguo, averiguo si está acá para que se comunique contigo.

CH: Sí, quería hablar con él para hacerle una consulta porque te acuerdas de que allí hablamos unos temitas, quería hacer una consulta.

COR: Claro, claro que sí. Además, está en deuda con nosotros con los Yaipén.

CH y COR: (risas)

COR: Ya, a ver…

CH: O si no dame su teléfono, también en todo caso para llamarle

COR: Te lo paso a tu… a tu…

CH: Por mensaje

COR: Por mensaje, ya. Lo miro acá y te lo paso por mensaje.

CH: Ya mamita

COR: Claro que sí Cesitar, un cariño grande.

CH: Ya, gracias.

COR: Ok, chau hermanito. Chau

CH: Gracias.