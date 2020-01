La abogada Mónica Saavedra Ocharán, candidata al Congreso por la agrupación Acción Popular, aseguró el último miércoles que, de llegar a este poder del Estado, cumplirá con un rol “obstruccionista democrático”.

“[Ahorita Martín Vizcarra tiene mucha popularidad ¿no te da temor un enfrentamiento posible?] No justamente nosotros vamos a ser un gobierno obstruccionista, perdón, obstruccionista democrático. No me da ningún temor, yo estoy dispuesta a enfrentar al Ejecutivo”, afirmó en entrevista con Willax.

La postulante indicó que enfrentará al Poder Ejecutivo liderado por Martín Vizcarra, “siempre y cuando” esté en desacuerdo con sus acciones, ya que harán cumplir el rol fiscalizador del Legislativo.

“Yo estoy dispuesta a enfrentar al Ejecutivo siempre y cuando no esté de acuerdo en la manera en cómo direcciona el presupuesto o algún tema, para eso estamos nosotros, para fiscalizar, para representar a los ciudadanos”, aseveró.

Finalmente, señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara infundada la demanda competencial planteada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra la disolución del Congreso, debe respetarse.

“Hay que aceptar el fallo del TC y es lo que nosotros tenemos que acatar, la decisión de fallo”, dijo.