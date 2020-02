De Karina Valencia y Glademir Anaya

Desapego político. Casi 9 millones de peruanos habilitados para participar de las elecciones congresales 2020 prefirió -de manera directa e indirecta- no elegir a quienes serán sus nuevos representantes por un periodo de 15 meses.

Según información procesada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y consultada por este diario, 5,698,676 de connacionales no asistieron a las urnas el último domingo 26 de enero; mientras que 3,085,416 emitieron un voto nulo o blanco.

En su conjunto, ambos grupos reúnen a 8 millones 782,454 peruanos, osea el 35,41% del total hábil para sufragar.

¿La razón? De acuerdo a analistas, la principal causa para este escenario sería el desapego político que existe en la población y la falta de representatividad observada por los electores frente al abanico de aspirantes que presentaron los grupos políticos, además de la fecha elegida (verano) y la repentina convocatoria de los comicios.

¿Cuántos peruanos no votaron el pasado 26 de enero?

De acuerdo al avance de actas procesadas, la ONPE registra como electores hábiles a un total de 22,231,586, de los cuales un 74.37% (16 millones 500 mil) son compatriotas que asistieron a votar en las elecciones del domingo pasado.

Entre tanto, el porcentaje restante, que registra un 25.63%, se considera como grupo ausente. Lo alcanzado es ligeramente superior al promedio de peruanos que no participaron en el referéndum 2018 (25.33%), pero sí se distancia radicalmente con lo consignado en las últimas elecciones municipales y regionales (19.57%), y las presidenciales del 2016 (18.20%).

Es preciso señalar que estas cifras no comprenden aún las actas de votación observadas por el organismo electoral y que fueron remitidas para su análisis a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país. Cuando estas sean resueltas, se incorporarán al cómputo general de resultado y se aproximarían al total de electores hábiles que se contempló para el proceso según el padrón electoral: 24,799,384 peruanos.

Correo identificó que de los connacionales que participaron del sufragio, 3,085,416 emitieron un voto nulo o blanco. (Ver infografía).

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública, sostuvo que si bien el porcentaje de ausentes en estos comicios fue “un poco mayor” a los procesos anteriores, también se ha visto una reducción de la cantidad de votos en blanco y nulos.

Este último aspecto, según Villalobos, respondería a la exhortación a la ciudadanía por parte de autoridades de involucrarse en la elección de sus autoridades y la discrepancia con la oferta de postulantes propuesta por los partidos políticos, con quienes no se habrían identificado.

Villalobos también sostuvo que la baja presencia de electores en las eleciones congresales extraordinarias y el desapego político se debió a que, por lo general, el peruano no vota en temporada de verano (abril), sino que acude a las urnas en los meses de abril y octubre, para los comicios presidenciales y municipales.

Además, consideró que, por tratarse de temporada de “vacaciones”, cierto grupo poblacional relacionado a los sectores A o B podrían no acudir a votar, al encontrarse de viaje y optar por pagar el equivalente a las multas para esta acción.

No representados

De igual modo, para Percy Medina, especialista en temas electorales y jefe de Idea Internacional, habitualmente las personas que influyen en la elección del Congreso son solo un porcentaje del universo,pero en los últimos comicios ha existido un 25% de votantes ausentes, además de existir los votos nulos o blancos.

“Eso no le quita legitimidad a los resultados de estas elecciones legislativas (...) pero el problema de no participar es que ese grupo podría no sentirse representados”, dijo a Correo.

Asimismo, señaló que muchos no sufragaron porque no pudieron o por razones voluntarias “Lamentablemente, el sistema no tiene otras opciones, si alguien no puede ir o decide no asistir a votar, está en su libertad”, acotó.

A juicio de Medina, se debe incentivar la responsabilidad de voto y generar una conciencia sobre la importancia de elegir bien. “Eso es responsabilidad de las autoridades electorales, en general de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Mientas más participación exista, hay mayor responsabilidad sobre la elección del Congreso”, explicó.

En esa línea, dijo que los partidos políticos también deben promover el voto. “Ellos tiene que promover a la ciudadanía a votar, sino crece la apatía”, indicó.