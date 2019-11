Elecciones 2020: Maritza García declinó postular al Congreso por Vamos Perú

Síguenos en Facebook

Maritza García, exintegrante del disuelto Congreso, declinó postular a la reelección en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 26 de enero del 2020 por el partido Vamos Perú.

A través de Twitter, explicó que decidió sumarse a una campaña que busca que los integrantes del Parlamento disuelto por el presidente Martín Vizcarra, el pasado 30 de setiembre, no se presenten a la reelección.

"El JNE deberá proceder a mi exclusión de la lista de candidatos de Vamos Perú, porque no subsanaré la observación al haber decidido declinar a mi postulación al congreso y sumarme a la campaña de la no reelección de congresistas disueltos. La coyuntura política no lo amerita", señaló en la red social.

Como se recuerda, Maritza García iba a postular al Congreso representando a Lima con el número 12 de Vamos Perú. Ella había sido electa para el periodo 2016-2021 por Fuerza Popular, representando a la región Piura.

Tras renunciar a Fuerza Popular, se sumó a Cambio 21 de Kenji Fujimori y formó parte del grupo autodenominado 'Los Avengers'.

García fue denunciada por presuntamente no haber concluido sus estudios secundarios. La Universidad Nacional de Piura le retiró sus grados y títulos. Además, el Colegio de Abogados de Piura la expulsó del gremio.