El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, consideró este domingo que con la ruptura de la alianza política entre su agrupación y Alianza para el Progreso (APP) “pierde el Perú”.

El excongresista dijo sentir “mucha pena” por como se produjo el quiebre de dicho acuerdo que iba a permitir combatir “la dispersión del voto” y se mostró confiado de que el partido político que preside pasará la valla electoral con candidato propio.

“Cada uno sabe lo que gana y lo que pierde. Creo que en general pierde el Perú y lo digo con serenidad [...] nosotros habíamos recibido el mandato de tratar la posibilidad de presentar al electorado del Perú una gran unidad con todos los del centro para evitar que haya una segunda vuelta entre los extremos”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

“Por supuesto que nos vamos a presentar, sin ninguna duda y con mucha pena porque no creíamos en la dispersión del voto del sector, pero lamentablemente esto no se ha podido, las otras colectividades no lo han entendido”, lamentó.

Este sábado el partido político Alianza Para el Progreso (APP) informó que desistió de la coalición que habían anunciado con el Partido Popular Cristiano (PPC) debido a las divisiones internas que existen al interior de la agrupación fundada por Luis Bedoya Reyes.

“Habiendo sido de conocimiento público que un sector de dirigentes y militantes del PPC han mostrado abiertamente su manifiesta disconformidad con este esfuerzo por la unidad entre nuestros partidos, con expresiones y actos por todos conocidos [...] hemos tomado la decisión de no continuar con la referida alianza” se lee en el comunicado difundido por la agrupación liderada por César Acuña.

En otro momento, Beingolea descartó que la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, se vaya a presentar como precandidata en las elecciones internas de su agrupación y precisó que así lo ha manifestado la exdiputada en varias oportunidades.

Precisó, en ese sentido, que en búsqueda del consenso y alianza con otras agrupaciones los candidatos internos en el PPC dejaron “de lado sus diferencias”.

“No [va a postular Lourdes Flores], ella además así lo ha dicho en más de una vez [...] Queríamos la unidad, los cuatro presidenciales del PPC depusimos las precandidaturas, dejamos de lado las diferencias y nos pusimos en acuerdo en buscar el bloque de unidad”, señaló.