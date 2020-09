Las bases de Somos Perú rechazaron la afiliación de Daniel Salaverry como militante de dicho partido y una eventual candidatura presidencial suya en las Elecciones Generales del 2021.

En un pronunciamiento, señalaron que la afiliación y candidatura de Salaverry es “favorecida única y exclusivamente” por la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, y su cúpula.

Asimismo, rechazaron que Li Sotelo pretenda convertir a Somos Perú en un “vientre de alquiler” y recordaron que Daniel Salaverry ha sido denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.

“Un ex aprista, ex fujimorista, ex Vamos Perú (del procesado por corrupción Juan Sotomayor) no representa los principios y valores de Somos Perú, ni los de su fundador. Alberto Andrade Carmona”, refirieron.

Asimismo, exhortaron a todas las bases a nivel nacional a manifestar su rechazo a la eventual candidatura presidencial de Salaverry por Somos Perú.

“Ante la evidente incapacidad política y moral de Patricia Li Sotelo, invitamos a todas las bases a nivel nacional a coordinar una candidatura presidencial de consenso que realmente represente los principios y valores de Somos Perú”, sentenciaron.

El pronunciamiento está firmado por Nora Bonifaz Carmona, Rocío Andrade Botteri, Policarpo Ccorimanya, Juan Mendoza Guerra, Aurelio Cayao Núñez, Óscar Cáceres Quispe, entre otros dirigentes, militantes y simpatizantes de Somos Perú.

Este viernes 25 Somos Perú le dio la bienvenida a Daniel Salaverry como militante de dicho partido y confirmó que llegó a un acuerdo político con el movimiento Perú Firme, que lidera el expresidente del Congreso, de cara a las Elecciones Generales del 2021.