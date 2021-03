Texto de Sofía López y Erik Rivera

Zángana, mantenido, lagarto asexuado, parásito, joyaza. Estos epítetos, y algunos peores, son parte del vocabulario no tan atípico de algunos de nuestros candidatos a la presidencia de la República.

A 20 días de las elecciones, la carrera electoral se ha convertido en una campaña de improperios, en donde aspirantes al sillón de Pizarro se refieren de manera inapropiada hacia sus rivales e, incluso, al propio presidente Francisco Sagasti.

Entre quienes más apelan a los calificativos cáusticos resaltan Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

PULLAS AL POR MAYOR

El primero, por ejemplo, tildó de “mantenido” a Julio Guzmán (Partido Morado), de “zangana” a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y llamó “parásito” a José Vega.

Incluso, en alusión al jefe de Estado, manifestó hace poco: “El único país del mundo que no tiene vacunas es Perú, por tu culpa, baboso. Llama pues, haz algo”. Como si fuera poco, aseguró que “Sagasti es terruco” y que “los terrucos lo reconocen como su líder”.

Por su parte, Urresti Elera le recordó a Yonhy Lescano (Acción Popular) su denuncia por acoso sexual.

“Ese pata, con esa cara de ‘mañosón’, imposible que no la haya estado acosando (a la periodista que denunció al postulante acciopopulista)”, declaró ayer a Trome.

Hace menos de una semana, también dijo que si fuera un grupo de poder le gustaría tener arriba en las encuestas “a este candidato que tiene chapa de chancho”.

“Si fuese un grupo de poder, me encantaría tener a Keiko Fujimori, porque si soy corrupto, que mejor que estar con la dueña de la corrupción”, agregó.

SE HACE COSTUMBRE

Durante un foro anticorrupción, José Vega (UPP) dijo no conocer a López Aliaga y lo calificó de “depradador”.

“Usted es un sinvergüenza, inepto. Es un hombre que hace mercancía de la política, yo jamás he alquilado ni nadie me ha dado un sol”, afirmó el también parlamentario.

Por su parte, Julio Guzmán (Partido Morado) enfiló su batería hacia el puntero Lescano.

“Lescano es una joyaza, tiene la trayectoria de mentirle a la gente y prometer cosas que no puede cumplir (...), es tan peligroso como López Aliaga”, sostuvo.

También formuló una grave afirmación sobre su contendor de Renovación Popular y cuestionó sus creencias religiosas.

“Alguien que dice ser católico y protege a perversos pedófilos, ¿es un buen católico? Ya he dicho, el señor López Aliaga protegiendo a algunos miembros del Sodalicio y hablando bien de ellos. Después, ¿una persona que apuesta por el Perú y no paga sus impuestos?”, expresó.

Por su parte, el candidato Rafael Santos (Perú Patria Segura) arremetió contra Daniel Salaverry (Somos Perú) el 12 de marzo, tras el polémico video en que se le ve insultar a un venezolano.

“Este señor debería salir en bikini y con tacos altos en un Tiktok, es lo único que le falta, con todo el respeto de la comunidad LGTB”, manifestó en un portal.

El mismo día, en otra entrevista, Santos se refirió al expresidente y hoy candidato al Congreso Martín Vizcarra.

“Yo lo veo a Vizcarra y salgo a agarrarlo a palos, por sinvergüenza, por ladrón, por corrupto y vende patria”, afirmó.

EXHORTACIÓN

Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, consideró importante que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral haga una exhortación -una vez más- para que los candidatos se centren en sus propuestas y eviten ataques.”Una campaña electoral no puede ser un ring en el que los candidatos se atacan unos a otros”, enfatizó.

En la misma línea, afirmó que los postulantes no solo están incumpliendo dicho acuerdo, sino que están yendo en contra del sentido que tiene una campaña electoral, que debe servir para comparar a los aspirantes, sus ventajas y desventajas

“No estamos exigiendo boxeadores, sino gobernantes y, por lo tanto, nos interesa, creo yo, priorizar a quienes tienen propuestas, ideas, a quienes tienen equipo, que están planteando cosas que son en beneficio de la gente”, resaltó a Correo.

Por último, refirió que las críticas son válidas, pero que los insultos personales, no.

RECORDATORIO

Sobre el tema, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, sostuvo que las agresiones son recursos de los candidatos para escandalizar y atraer atención mediática.

“Como no tenemos campañas políticas fuertes, lo personal es determinante al momento de elegir a algún candidato. Por eso hay tanto incentivo de ir al ataque personal”, dijo.

Opinó que el peor castigo que los políticos pueden recibir es que los electores no voten por ellos. Sin embargo, indicó que eso no será nada fácil, pues la gran mayoría de personas no rechaza este tipo de actos.

“A veces los improperios hacen que la gente atienda a eso, en lugar de atender a cuestiones más importantes”, advirtió.

En conversación con este diario, añadió que en un futuro podría dársele a los Jurados Electorales Especiales (JEE) la función de fiscalizar este tipo de conductas.

PRECEDENTE

Pese a esta realidad, hace menos de una semana el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció sobre esta clase de conductas.

Mediante un comunicado, exhortó a los candidatos a respetar el compromiso de mantener discusiones alturadas y eviten los calificativos e insultos durante la campaña.

Agregaron que verificaron la existencia de “declaraciones de algunos postulantes presidenciales que contienen lenguaje inapropiado, utilizando calificativos y apelativos denigrantes”.

Un dato a considerar sobre el tema es que los partidos Renovación Popular, UPP y Perú Libre no suscribieron el mencionado pacto.

