Sobre una eventual tercera ola de casos de coronavirus en el país, el candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Popular Cristiano (PPC) y postulante al Congreso con el número 3, David Vera, lamentó que el presidente Francisco Sagasti piense que “estamos en una playa”; y advirtió que la diseminación de la variante brasileña en el futuro puede ser peligrosa.

En entrevista a Correo a través del programa “Última hora”, el candidato al Parlamento sostuvo que el país no ha superado las altas cifras de coronavirus, tal como pretende hacer ver el Gobierno.

“El presidente piensa que estamos en una playa, entonces hay que esperar una tercera ola y que venga otra. No se trata de olas, se trata de que se va agudizar lo que ya tenemos. Hoy se mueren 180 personas al día, no hemos superado. No sé porque he escuchado a la primera ministra (Violeta Bermúdez) decir que está contenta porque hemos bajado (las cifras)...”, apuntó.

A decir de David Vera, la situación de la pandemia en Perú es crítica porque no hay camas UCI, ni oxígeno. “Seguimos en pandemia y seguimos mal, y pobre del país si entra la variante brasileña, ahí los quiero ver no hay oxígeno”, advirtió.

De otro lado, dijo que en un eventual gobierno de Partido Popular Cristiano, se actuará frente al abuso de las clínicas privadas que aprovechan en situaciones como la que vivimos actualmente por pandemia del Covid-19, y refirió que de llegar al Congreso planteará “unificar los hospitales del Minsa y EsSalud.

“Lo que no se entiende es que la salud es un derecho de todos, no puede ser que los hospitales privados estaban cobrando 220 mil soles a los pacientes con Covid-19″, indicó David Vera.

Asimismo, el candidato a la segunda vicepresidencia por el PPC aseguró que su partido es de posición centro. “La gente piensa que el PPC es un partido de derecha, nosotros somos de centro... somos un partido de equidad y justicia social... Lo que queremos es que el empresario gane bien y tenga crecimiento, pero sin olvidarse de los trabajadores”.

“La izquierda es revolucionaria y la derecha solo piensa en cócteles”, agregó en Correo ‘Última hora’.

VIDEO RELACIONADO:

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: Diferencias entre concentrador y balón de oxígeno para pacientes COVID-19