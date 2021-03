El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación del partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) a fin de que su plancha presidencial, encabezada por Ciro Gálvez, continúe participando en las Elecciones Generales del 2021.

De esta manera, el JNE revocó la resolución que emitiera el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, en la que se excluía a Ciro Gálvez y se declaraban improcedentes las postulaciones de sus candidatos a vicepresidentes.

Dicha decisión se adoptó, según dicho colegiado, debido a que Gálvez Herrera omitió en su hoja de vida declarar tres bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Huancayo.

El personero de su partido señaló que el candidato no es propietario de dos de los inmuebles, y que uno de ellos fue transferido a terceros. Asimismo, indicó que en su hoja de vida sí se consignó el tercer inmueble, una propiedad no inscrita.

En la resolución 0320-2021 emitida por el JNE, esta entidad señala que el JEE “no valoró correctamente” la información disponible sobre metraje y linderos de uno de los bienes, y que “incurrió en error” respecto al inmueble que fue vendido.

En tal sentido, esta instancia electoral vulneró el derecho a la participación política de Gálvez pues “no acreditó que el señor candidato tuvo intención de omitir información respecto a sus bienes inmuebles”.

“La falta de actualización de los datos que no fueron consignados automáticamente, al momento en que se realizó el registro, no debe ser atribuida como omisión de información per se por parte del señor candidato, pues se trata de información de carácter público obrante en las bases de datos estatales que debió ser incorporada”, indicó.

Cabe indicar que días atrás Ciro Gálvez Herrera informó que dio positivo al coronavirus (COVID-19). El candidato presidencial de RUNA pidió “comprensión y calma” a sus seguidores.

Mediante sus redes sociales compartió un comunicado de su agrupación política, en el que se señala que dio positivo a una prueba molecular. Además, se anuncia la suspensión de todas sus actividades como medida de prevención.

“Nuestro candidato Ciro Alfredo Gálvez Herrera se encuentra en observación y de momento goza de buen estado de salud y su situación es estable. En vista de ello, quedan suspendidas todas sus actividades presenciales y cancelados los viajes programados”, se lee en el comunicado.

